Photo : YONHAP News

Theo trang web chính thức của Netflix ngày 24/8, bộ phim truyền hình do đài ENA sản xuất mang tên “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo” (Extraordinary Attorney Woo) đã dẫn đầu Top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh trong tuần thứ ba của tháng 8 (15-21/8) với 77,43 triệu giờ xem, đứng nhất bảng xếp hạng này tuần thứ 4 liên tiếp.Thời gian xem của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo” áp đảo so với sê-ri phim xếp thứ hai là "Ngọn lửa cuồng nhiệt” (High Heat) của Mexico. Đây là lần thứ 6 “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo” dẫn đầu về thời gian xem phim.“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo” chính thức ra mắt vào ngày 29/6, song không lọt vào Top 10 trong tuần phát sóng đầu tiên. Tuần thứ hai của tháng 7 (4-10/7), nhờ hiệu ứng truyền miệng trong cộng đồng mạng, bộ phim đã đứng nhất bảng xếp hạng Top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh trên nền tảng Netflix và duy trì thời gian xem nhiều nhất trong hai tuần liên tiếp.Trong tuần thứ 4 của tháng 7 (18-24/6), “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo” tụt một hạng xuống vị trí thứ hai, nhường ngôi đầu bảng cho bộ phim “Alba” của Tây Ban Nha, sau đó đã lấy lại vị trí số một trong tuần thứ 5 của tháng 7 (25-31/7) và giữ vững thành tích này cho đến tuần thứ ba của tháng 8.Thời gian xem hàng tuần của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo” đang tăng và phá kỷ lục mỗi tuần. Thời gian xem bộ phim này trong tuần thứ hai của tháng 7 là 23,95 triệu giờ, liên tục tăng trong các tuần tiếp theo, và đạt 77,43 triệu giờ xem trong tuần thứ ba của tháng 8.Ngoài ra, hai bộ phim truyền hình khác của Hàn Quốc là “Gia đình kiểu mẫu” (A Model Family) và “Hoàn hồn” (Alchemy of Souls) cũng lọt Top 10 bộ phim không nói tiếng Anh của Netflix trong tuần thứ ba của tháng 8, lần lượt đứng thứ 3 và 5.