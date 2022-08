“Hạn chế thăm viếng trực tiếp tại bệnh viện điều dưỡng dịp Tết Trung thu”

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 24/8, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết làn sóng COVID-19 đã có dấu hiệu chững lại từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh các trường học đã khai giảng học kỳ II, lưu lượng di chuyển và tiếp xúc cũng sẽ tăng lên trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu sắp tới, nên hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm an toàn.Thủ tướng cho biết sẽ tập trung hơn nữa vào việc quản lý bệnh viện và cơ sở điều dưỡng, duy trì hạn chế thăm nom trực tiếp trong thời gian nghỉ lễ Tết Trung thu, nhằm ngăn chặn lây nhiễm cho người cao tuổi.Cơ quan phòng dịch đang tiếp tục mở rộng ban chuyên trách cơ động tại cơ sở điều dưỡng, thường xuyên kiểm tra tình hình vận hành để động viên và hỗ trợ địa phương gặp khó khăn hoặc vận hành chưa hiệu quả.Thủ tướng khuyến khích người dân tham gia tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Bởi tiêm chủng là cách phòng vệ hiệu quả nhất cho trẻ em, thanh thiếu niên và cả người trưởng thành. Phản ứng phụ sau khi tiêm chủng đối với trẻ nhỏ, thanh thiếu niên cũng ít hơn so với các độ tuổi khác, đa phần là các phản ứng nhẹ.Kết quả khảo sát về tỷ lệ dương tính với kháng thể COVID-19 đối với 10.000 người sẽ có trong tháng 9. Ông Han cho biết sẽ nỗ lực chuẩn bị các đối sách liên quan như hoàn tất phát triển nền tảng dữ liệu lớn (big data) trong năm nay và đảm bảo dữ liệu có thể sử dụng cho nghiên cứu.Hai tuần nữa là tới kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu. Người dân sẽ đón dịp lễ này mà không cần giãn cách xã hội sau ba năm. Thủ tướng Han cho biết sẽ lập và công bố đối sách phòng dịch cho dịp Tết Trung thu trong thời gian tới.Tính đến 0 giờ ngày 24/8, Hàn Quốc ghi nhận 139.393 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 138.883 ca phát sinh trong cộng đồng và 456 ca nhập ngoại. Số ca mắc mới giảm khoảng 41.000 ca so với một tuần trước, và 12.000 ca so với cách đây hai tuần.Số ca bệnh nguy kịch tăng thêm 69 ca lên 573 ca, mức cao kỷ lục kể từ tháng 4. Thêm 63 ca tử vong do COVID-19. 86% trong số ca nguy kịch thuộc nhóm người trên 60 tuổi có nguy cơ rủi ro cao. Con số này trong số ca tử vong là 95,2%.