Trung Quốc vượt xa Hàn Quốc ở nhiều chỉ số kinh tế sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Photo : YONHAP News

Một kết quả phân tích cho thấy sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, sức mạnh kinh tế và trình độ công nghệ của Trung Quốc đã có sự tăng trưởng vượt bậc, khiến sự cách biệt giữa hai nước đang ngày càng gia tăng.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 24/8 bày tỏ lo ngại nếu sự cách biệt về sức mạnh kinh tế giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục duy trì như hiện nay thì doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ ngày càng khó kiếm lợi nhuận tại Trung Quốc, thâm hụt thương mại với Bắc Kinh sẽ càng nghiêm trọng hơn.Trước tiên, trong số các chỉ số kinh tế chính, Trung Quốc đã vượt xa Hàn Quốc về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa. GDP danh nghĩa của Hàn Quốc đã tăng từ 355,5 tỷ USD trong năm 1992 lên 1.798,5 tỷ USD vào năm ngoái, tăng trưởng khoảng 5,1 lần. Ngược lại, GDP danh nghĩa của Trung Quốc tăng từ 492,1 tỷ USD lên 17.458 tỷ USD trong khoảng thời gian này, tăng gấp khoảng 35,5 lần.GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Hàn Quốc tăng từ 8.126 USD trong năm 1992 lên 34.801 USD vào năm ngoái, tăng khoảng 4,3 lần; trong khi của Trung Quốc tăng từ 420 USD lên 12.359 USD, tăng khoảng 29,4 lần. Năm 1992, GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 5,2% của Hàn Quốc, nhưng năm 2021 đã bằng 35,5%.Trung Quốc cũng vượt xa Hàn Quốc về tỷ lệ tăng trưởng xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc năm ngoái tăng gấp 8,3 lần so với năm 1992, trong khi Trung Quốc tăng gấp 39,3 lần.Về thứ hạng năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo Viện Phát triển quản lý (IMD) của Thụy Sĩ, Trung Quốc đứng thứ 20, vượt qua Hàn Quốc đứng thứ 27.Hàn Quốc cũng tụt hạng so với Trung Quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh ngành chế tạo (CIP) của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO). Năm 1992, Hàn Quốc đứng thứ 14, Trung Quốc đứng thứ 33; nhưng trong năm 2020, Trung Quốc vươn lên đứng thứ 2, Hàn Quốc đứng thứ 5.Trung Quốc vượt xa Hàn Quốc về số lượng công ty lọt vào Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới (Fortune Global 500). Năm 1995, Hàn Quốc có 8 doanh nghiệp, Trung Quốc (gồm cả Hong Kong) có ba doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500. Năm nay, Hàn Quốc có 16 doanh nghiệp, Trung Quốc có 136 doanh nghiệp, nhiều hơn Hàn Quốc 8,5 lần.Năm 1993, Hàn Quốc có 96 mặt hàng xếp thị phần xuất khẩu số 1 thế giới, Trung Quốc có 322 mặt hàng; tới năm 2020, Hàn Quốc có 77 mặt hàng, Trung Quốc có 1.798 mặt hàng.FKI phân tích thâm hụt thương mại với Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Chính phủ Seoul cần có biện pháp đối phó tích cực như sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung, tham gia vào liên minh chíp bán dẫn "Chip 4" (gồm 4 nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan) do Mỹ khởi xướng, đổi mới quy chế, tìm kiếm các mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị gia tăng cao, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu so với Trung Quốc.