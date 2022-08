Chính phủ và đảng cầm quyền họp về dự thảo ngân sách năm 2023

Photo : YONHAP News

Chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 24/8 đã nhóm họp tại Quốc hội về dự thảo ngân sách năm 2023, dự thảo ngân sách đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Kwon Seong-dong chỉ trích trong vòng 5 năm qua, chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in chỉ biết phung phí ngân sách, "sống cho ngày hôm nay". Ông Kwon khẳng định dự hảo ngân sách đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ vừa duy trì tài khóa lành mạnh thông qua điều chỉnh mạnh cơ cấu chi tiêu, vừa lập ra các đối sách dân sinh. Ông Kwon cho biết dự thảo ngân sách năm 2023 sẽ được đặt trên mục tiêu cơ bản là hỗ trợ cho Chính phủ mới xúc tiến một cách thuận lợi các bài toán điều hành quốc gia.Đại diện Chính phủ tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho trình bày rằng đặc điểm lớn nhất của dự thảo ngân sách năm sau là chuyển đổi toàn diện nền tảng tài khóa, từ "tài khóa mở rộng" sang "tài khóa lành mạnh", đảm bảo tính bền vững tài khóa, từ đó củng cố mức độ tín nhiệm của nền kinh tế Hàn Quốc. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ kiềm chế quy mô tổng chi ngân sách năm sau so với năm nay, cải thiện về nợ quốc gia và cán cân tài chính tổng hợp so với thời chính quyền tiền nhiệm, sớm xác lập chuẩn mực tài khóa, để quản lý một cách nghiêm ngặt trong nhiệm kỳ Chính phủ mới.Về phương hướng ngân sách năm sau, ông Choo nhấn mạnh về ba nội dung là mở rộng hỗ trợ tầng lớp yếu thế và thanh niên; nâng cao động lực tăng trưởng của khối tư nhân bằng cách đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư công nghệ chiến lược trọng tâm là chíp bán dẫn; mở rộng hệ thống đối phó với thiên tai, sự cố và nâng cao sức mạnh quốc phòng để đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường vai trò là quốc gia trụ cột toàn cầu.Đảng cầm quyền và Chính phủ nhất trí chi trả trợ cấp 3 triệu won (2.234 USD) cho những thanh niên hoàn tất chương trình tìm việc tại tập đoàn lớn. Để bảo vệ thanh niên khỏi rủi ro bị lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói (jeonse), Chính phủ sẽ lập thêm khoản ngân sách hỗ trợ 60.000 won (44 USD)/tháng phí bảo hiểm bảo lãnh cho thanh niên. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ nâng khoản tiền khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, hỗ trợ chi phí giao thông 50.000 won (37 USD)/tháng cho người khuyết tật thu nhập thấp.Về đối sách ổn định vật giá, Chính phủ quyết định tăng 60% số lượng voucher năng lượng cho tầng lớp thu nhập thấp, đồng thời nâng số đối tượng được phát phiếu giảm giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi thủy sản, từ 5,9 triệu người như hiện nay lên gấp đôi vào năm sau.Đảng Sức mạnh quốc dân cũng đề nghị Chính phủ lập ngân sách hỗ trợ 120 tỷ won (89,4 triệu USD) để tái cơ cấu nợ và hỗ trợ đóng cửa kinh doanh cho 250.000 tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.Chính phủ sẽ phản ánh kết quả thảo luận lần này vào dự thảo ngân sách năm 2023, xúc tiến thông qua tại cuộc họp Nội các rồi trình lên Quốc hội vào ngày 2/9 tới.