Chỉ số lòng tin doanh nghiệp tháng 8 cải thiện

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/8 công bố báo cáo chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI). Theo đó, chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp tháng 8 đạt 81 điểm, tăng 1 điểm so với tháng trước.​Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.BOK giải thích bất chấp dịch COVID-19 lan rộng do biến thể Omicron và giá cả liên tục leo thang, cảm nhận của doanh nghiệp về nền kinh tế được cải thiện phần nào, tập trung chủ yếu ở ngành phi chế tạo nhờ tâm lý người tiêu dùng phục hồi.Xét theo ngành nghề, chỉ số BSI ngành chế tạo tháng 8 đạt 80 điểm, tương tự một tháng trước; ngành phi chế tạo đạt 82 điểm, tăng hai điểm so với tháng 7.Cụ thể, trong ngành chế tạo, chỉ số BSI lĩnh vực khoáng sản phi kim loại tăng 8 điểm; ngược lại, vật chất-chế phẩm hóa học và lĩnh vực điện tử-video-thiết bị giảm lần lượt 3 và 1 điểm.Mặt khác, chỉ số BSI lĩnh vực cung cấp điện, gas và khí đốt tăng 10 điểm do giá dầu giảm; ngành xây dựng và buôn bán sỉ, lẻ tăng lần lượt 4 điểm.Triển vọng về chỉ số BSI của toàn ngành trong tháng 9 là 82 điểm, tăng 3 điểm. Trong đó, chỉ số này ở ngành chế tạo và phi chế tạo lần lượt tăng 4 và 2 điểm, đạt 82 điểm.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 8 đạt 99,3 điểm, tăng 1,5 điểm so với tháng trước. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).