Số trẻ chào đời năm 2021 của Hàn Quốc thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/8 công bố báo cáo cho biết tổng số trẻ chào đời trong năm 2021 đạt 266.000 trẻ, giảm 11.800 trẻ so với một năm trước và là con số thấp nhất kể từ khi lập số liệu thống kê năm 1970.Số trẻ sơ sinh đã giảm trên dưới 10% mỗi năm kể từ năm 2016 đến năm 2020, song đã giảm 4,3% trong năm ngoái, xu hướng giảm thu hẹp.Số trẻ chào đời trong năm 2021 giảm ở tất cả các tỉnh, thành trừ thành phố Gwangju và thành phố Sejong. Đặc biệt, con số này ở tỉnh Nam Jeolla là 8.430 trẻ, giảm 13,4% so với một năm trước, tiếp theo là tỉnh Bắc Jeolla giảm 8,5%, tỉnh Nam Chungcheong giảm 8,1%.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,81 trẻ, giảm 0,03 trẻ so với năm 2020 và cũng là mức thấp kỷ lục. Tính đến năm 2020, Hàn Quốc tiếp tục xếp nhóm cuối các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về tổng tỷ suất sinh. Tổng tỷ suất sinh bình quân của 38 nước thành viên OECD (theo số liệu năm 2020) là 1,59 trẻ.Độ tuổi sinh con của người phụ nữ ngày càng muộn hơn. Độ tuổi sinh đẻ bình quân của các bà mẹ là 33,4 tuổi, tăng 0,2 tuổi so với một năm trước. Độ tuổi bình quân của sản phụ sinh con đầu lòng là 32,6 tuổi, con thứ hai là 34,1 tuổi và con thứ ba là 35,4 tuổi.Tỷ lệ sinh con ở phụ nữ trên 35 tuổi là 35%, tăng 1,2% so với năm 2020. Tỷ lệ con đầu lòng của các cặp vợ chồng kết hôn dưới hai năm là 51,7%, giảm 3,8% so với một năm trước. Trong khi tỷ lệ con đầu lòng của các cặp vợ chồng lấy nhau từ 2-5 năm và trên 5 năm lại tăng lần lượt là 2,6% và 1,3%.Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai trên 100 bé gái) của Hàn Quốc năm 2021 là 105,1 trẻ, tăng 0,3 trẻ so với một năm trước và vẫn trong mức bình thường (103-107 trẻ).