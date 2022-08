Lương tối thiểu năm sau của Hàn Quốc lần đầu cao hơn Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 24/8 đưa tin Bộ Y tế, lao động và phúc lợi nước này một ngày trước đã công bố mức lương tối thiểu bình quân trên cả nước năm 2023 là 961 yen (7,04 USD)/giờ, tăng 3,3% so với năm ngoái.Nối tiếp năm ngoái (tăng 3,1%), Nhật Bản đã hai năm liên tiếp nâng lương tối thiểu với mức tăng cao kỷ lục, nhưng lương tối thiểu năm sau của nước này lại lần đầu tiên trong lịch sử thấp hơn Hàn Quốc.Lương tối thiểu năm sau của Hàn Quốc đã được ấn định là 9.620 won (7,17 USD)/giờ, tăng 5% so với lương tối thiểu năm nay. Tính theo tỷ giá hối đoái ngày 23/8 thì lương tối thiểu của Hàn Quốc nhiều hơn của Nhật Bản 216 won (0,16 USD).Báo Yomiuri phân tích do đồng yen rớt giá, và mức tăng lương tối thiểu của Hàn Quốc những năm gần đây cao hơn hẳn Nhật Bản, đã khiến lương tối thiểu theo giờ của Hàn Quốc cao hơn Nhật Bản.