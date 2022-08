Công ty hóa chất Posco chuẩn bị sản xuất đại trà than chì nhân tạo

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Jang Young-jin ngày 25/8 đã tới thăm nhà máy của công ty hóa chất Posco (Posco Chemical) tại thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang), đơn vị đầu tiên nội địa hóa thành công vật liệu điện cực âm than chì nhân tạo. Tại đây, Thứ trưởng đã tiến hành kiểm tra chuỗi cung ứng các mặt hàng trọng tâm.Công ty hóa chất Posco đã khánh thành nhà máy sản xuất vật liệu điện cực âm than chì nhân tạo giai đoạn một tại Pohang vào tháng 12 năm ngoái. Nhà máy hiện đang trong quá trình khởi động thử nghiệm, chuẩn bị cho sản xuất đại trà. Trong năm sau, nhà máy này sẽ được hoàn thiện với công suất 16.000 tấn một năm.Than chì nhân tạo là một vật liệu quan trọng để sản xuất ra vật liệu điện cực âm dùng cho pin thứ cấp, có ưu điểm là kéo dài tuổi thọ pin cho xe ô tô điện hơn so với than chì tự nhiên, tốc độ sạc cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, do thiếu công nghệ sản xuất trong nước mà thời gian qua, Hàn Quốc phải nhập khẩu toàn bộ than chì nhân tạo từ Nhật Bản và Trung Quốc.Tính tới tháng này, đã có hơn 10 tỷ won (7,5 triệu USD) ngân sách được đầu tư vào việc phát triển than chì nhân tạo. Nhà sản xuất pin LG Energy Solution cũng tham gia với vai trò là đối tác có nhu cầu, đánh giá tính năng của vật liệu điện cực âm than chì nhân tạo.Bộ Công nghiệp Hàn Quốc dự báo nhờ thành công này, công ty hóa chất Posco sẽ thu hút nhu cầu của các công ty pin nước ngoài đang có kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung sau khi Luật giảm lạm phát của Mỹ được thông qua, mở rộng đáng kể thị phần trên thị trường vật liệu điện cực âm than chì nhân tạo trong và ngoài nước.Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đang mở rộng chính sách về chuỗi cung ứng, từ việc tập trung vào Nhật Bản và các ngành công nghiệp chủ lực, ra toàn thế giới và các ngành công nghiệp công nghệ cao tương lai; đồng thời lập phương án quản lý và hỗ trợ chuỗi cung ứng.Bộ đang xem xét nâng tỷ trọng nghiên cứu và phát triển công nghệ cao ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị từ 9,3% trong năm nay lên 20,7% trong năm sau. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xúc tiến ra nước ngoài, xem xét sửa đổi Luật đặc biệt về vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, để lập căn cứ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, dự trữ trong nước hoặc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.