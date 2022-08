Lịch trình của Tổng thống Yoon Suk-yeol bị tiết lộ trên mạng xã hội

Photo : YONHAP News

Tài khoản mạng xã hội của câu lạc bộ những người hâm mộ Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee ngày 23/8 đã đăng tải bài viết giới thiệu về lịch trình thăm thành phố Daegu vào ngày 26/8 của Tổng thống Yoon Suk-yeol, bao gồm cả ngày giờ và địa điểm cụ thể. Đây là những nội dung chưa hề được công bố trước báo giới, nhằm đảm bảo an ninh cho Tổng thống. Thông thường, lịch trình bên ngoài của Tổng thống được coi là bí mật, bị cấm tiết lộ cho tới khi sự kiện kết thúc.Vào tháng 5 vừa qua, một bức ảnh chụp văn phòng làm việc của Tổng thống ở quận Yongsan, vốn là khu vực an ninh, cũng được tài khoản trên đăng tải, làm dấy lên tranh cãi. Nay một "sự cố an ninh" tương tự lại xảy ra.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích đây là sự cố làm rối loạn kỷ cương quốc gia nghiêm trọng, đe dọa tới sự an toàn của Tổng thống, đồng thời đặt câu hỏi về công tác quản lý lịch trình của Tổng thống hiện nay.Thị trưởng thành phố Daegu Hong Jun-pyo thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng yêu cầu giải tán "câu lạc bộ người hâm mộ Đệ nhất phu nhân".Một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống xin lỗi về sự cố này, đồng thời giải thích rằng có không ít đảng viên đảng cầm quyền có ý định tham dự sự kiện tại Daegu của Tổng thống, nên có thể thông tin trên đã bị tiết lộ trong quá trình chuẩn bị sự kiện.Phòng Cảnh vệ thuộc Văn phòng Tổng thống đã tiến hành điều tra, phát hiện người đăng tải lịch trình của Tổng thống lên mạng xã hội là một đảng viên đảng Sức mạnh quốc dân, đồng thời là hội viên của câu lạc bộ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tại sao người này lại biết được lịch trình của Tổng thống.Phòng Cảnh vệ sẽ tăng cường nhân lực và trang thiết bị đảm bảo an ninh cho Tổng thống tại sự kiện ở Daegu vào ngày 26/8.