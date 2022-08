Số ca tử vong do COVID-19 ở ngưỡng ba chữ số sau gần 4 tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 25/8, Hàn Quốc ghi nhận 113.371 ca mắc COVID-19, trong đó có 369 ca nhập ngoại.Số ca mắc mới giảm 25.000 ca so với một ngày trước và giảm 65.000 so với một tuần trước. Bước sang tuần này, quy mô số ca mắc mới đang có chiều hướng thu hẹp so với tuần trước. Có ý kiến phân tích rằng làn sóng lây nhiễm đã bước qua đỉnh dịch, bắt đầu giảm dần.Tuy nhiên, số ca tử vong tăng thêm 108 ca, lần đầu tiên ở ngưỡng ba con số kể từ ngày 29/4 (136 ca). Trong đó, có 67% là người trên 80 tuổi, chiếm nhiều nhất, sau đó là người ngoài 70 tuổi, ngoài 60 tuổi. Đặc biệt, có một ca tử vong là trẻ dưới 9 tuổi. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở trẻ dưới 9 tuổi từ đầu dịch là 30 ca.Số ca nguy kịch là 566 ca giảm 7 ca so với một ngày trước đó, trong đó có 87,6% là người trên 60 tuổi. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng hiện đang đạt 45,8%.Cơ quan phòng dịch khuyến cáo người dân thuộc nhóm rủi ro cao nên tích cực tham gia tiêm phòng vắc-xin mũi bổ sung, đồng thời nhấn mạnh về việc sử dụng thuốc kháng thể đơn dòng "Evusheld" cho người suy giảm miễn dịch. Khác với vắc-xin giúp hình thành kháng thể sau khi tiêm, thuốc Evusheld đưa trực tiếp kháng thể vào bên trong cơ thể để phòng ngừa COVID-19.Một quan chức thuộc Nhóm xúc tiến tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho biết thuốc "Evusheld" đã được chứng minh là giúp giảm 93% nguy cơ bệnh trở nặng và 50% nguy cơ tử vong, đặc biệt có hiệu quả với cả các biến thể BA.4, BA.5.Trong tuần sau, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 nửa cuối năm, bao gồm lịch trình xúc tiến nhập các vắc-xin phiên bản cải tiến.Về tranh cãi liên quan tới hiệu quả của việc xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh, Chính phủ cho biết đang xem xét điều chỉnh, cân nhắc đồng đều cả tình hình số ca mắc ngoại nhập đang tiếp tục tăng và việc các nước khác có xu hướng xóa bỏ khâu xét nghiệm trước nhập cảnh.