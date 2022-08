Hàn Quốc truyền thụ kinh nghiệm quản lý thảm họa cho 10 nước ASEAN

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 25/8 cho biết Viện Đào tạo phòng thủ dân sự và quản lý thảm họa quốc gia (NDTI) sẽ tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý thảm họa cho 25 công chức đến từ 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vòng từ ngày 27/8 đến ngày 3/9.Năm nay là năm thứ 4 Bộ Hành chính và an toàn triển khai Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý thảm họa cho các nước thành viên ASEAN, kể từ năm đầu tiên 2019, nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN. Cho tới năm ngoái, chương trình này được tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Chương trình đào tạo năm nay được tổ chức theo cả hình thức trực tuyến vào trực tiếp. Về các nội dung đào tạo trực tiếp, công chức các nước ASEAN sẽ được mời tới thăm Trạm kiểm soát lũ lụt sông Hàn (Seoul), hay hồ trữ nước Baekgok và Học viện An toàn hóa chất quốc gia (tỉnh Bắc Chungcheong).Viện đào tạo phòng thủ dân sự và quản lý thảm họa quốc gia cho biết các địa điểm nằm trong chương trình đào tạo là những cơ quan có hệ thống chỉ huy hiện trường, quản lý thảm họa của Hàn Quốc. Qua các chuyến thăm này, Seoul sẽ chia sẻ với các nước ASEAN về kinh nghiệm đối phó với thảm họa, đào tạo giúp nâng cao năng lực cho công chức quản lý thảm họa của các nước.