Hàn Quốc lập đối sách cho nhân viên giao hàng dịp cao điểm trước thềm Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 25/8 quyết định thực thi các biện pháp quản lý đặc biệt về giao hàng trong vòng 4 tuần, từ ngày 29/8 tới ngày 24/9, nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyển phát thuận lợi trong thời gian cao điểm trước thềm Tết Trung thu, và tránh tình trạng làm việc quá sức cho các nhân viên giao hàng.Trong vòng 4 tuần tới, lượng hàng hóa chuyển phát được dự báo sẽ tăng từ 18-28% so với bình quân tháng 7. Do đó, Bộ Địa chính và giao thông có kế hoạch bố trí thêm hơn 6.000 nhân lực tạm thời, để giảm tải công việc cho các nhân viên giao hàng.Ngoài ra, Bộ quy định doanh nghiệp chuyển phát hạn chế tập kết hàng hóa hai ngày trước kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, để đảm bảo người lao động vẫn có thể được nghỉ lễ. Để phòng ngừa tai nạn do người lao động làm việc quá sức trong thời gian dài, các doanh nghiệp sẽ phải bố trí một nhân viên quản lý sức khỏe, kiểm tra tình hình sức khỏe của người lao động trước và sau giờ làm.Bộ Địa chính và giao thông khuyến khích chính quyền các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước đặt hàng quà trung thu sớm, tránh đặt vào đợt cao điểm. Người dân cũng nên mua sớm hàng hóa cần thiết trong dịp Tết Trung thu, cùng nỗ lực phòng ngừa tình trạng làm việc quá sức của các nhân viên giao hàng.