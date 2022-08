BTS tổ chức concert miễn phí tại Busan vào ngày 15/10

Photo : YONHAP News

Công ty quản lý BigHit Music ngày 24/8 cho biết nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ tổ chức concert "BTS in BUSAN" tại sân khấu đặt biệt thuộc xã Ilgwang, huyện Gijang, thành phố Busan vào ngày 15/10 tới.Buổi biểu diễn sắp tới có quy mô 100.000 khán giả. Ngoài ra, buổi biểu diễn sẽ được phát trực tiếp tại bãi đậu xe ngoài trời cảng tàu khách quốc tế Busan cho 10.000 khán giả theo dõi.Cả hai sự kiện trực tuyến và trực tiếp đều được tổ chức miễn phí. Khán giả có thể đặt vé xem biểu diễn qua trang chuyên bán vé, thời gian mở cửa đặt vé sẽ được công bố sau. Ngoài ra, buổi biểu diễn của BTS tại Busan cũng sẽ được phát trực tiếp thông qua nền tảng vũ trụ ảo Zepeto hay nền tảng dành cho cộng đồng người hâm mộ Weverse.Đây là lần đầu tiên sau 7 tháng BTS tổ chức concert trong nước, sau buổi biểu diễn "BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL" tại Seoul vào tháng 3 năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên BTS tổ chức concert riêng với quy mô 100.000 khán giả ở trong nước.Tại lễ bổ nhiệm BTS làm đại sứ quảng bá cho Triển lãm thế giới (World Expo) 2030 tại thành phố Busan vào ngày 19/7 vừa qua, BTS khẳng định trên vai trò đại sứ quảng bá, nhóm sẽ nỗ lực hết sức không chỉ giành quyền đăng cai World Expo mà còn để quảng bá thiên nhiên và văn hóa Hàn Quốc với toàn thế giới.