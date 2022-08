Nghị sĩ 12 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương thăm Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 26/8 cho biết nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ động hành Kim Min-seok đã tiếp đón các nghị sĩ đến từ 12 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tìm kiếm phương án đối phó với bệnh truyền nhiễm mới và tăng cường an ninh y tế.Những nghị sĩ này đã đến thăm Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc vào ngày 25/8, tìm hiểu về vai trò và hệ thống ứng phó phòng dịch của Hàn Quốc, thảo luận về phương án đối phó với bệnh truyền nhiễm bao gồm dịch COVID-19.Các quan chức này và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá bằng những kinh nghiệm đúc kết được sau nhiều đợt dịch bệnh như Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS), Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), KDCA đã điều chỉnh và thiết lập lại mô hình và vai trò tổ chức, trở thành hình mẫu tốt cho nhiều quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm nghị sĩ nước Cộng hòa Fiji, ông Ifereimi Waqainabete, đánh giá cao kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác ứng phó dịch COVID-19, bày tỏ cảm ơn vì Seoul đã sản xuất và giúp tăng nguồn cung vắc-xin trên toàn thế giới. Ông này kêu gọi Hàn Quốc tăng cường liên kết với các quốc đảo Thái Bình Dương, củng cố hệ thống hợp tác quốc tế nhằm đối phó với bệnh truyền nhiễm trong tương lai.Chuyến thăm này được tổ chức như một sự kiện bên lề của Diễn đàn nghị viện về y tế quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 6 do Quốc hội Hàn Quốc và Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức.