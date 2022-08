Lễ nhậm chức của Hồng y You Heung-sik được tổ chức vào ngày 27/8

Photo : YONHAP News

Tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (Vantican) ngày 27/8 (giờ địa phương), Giáo hoàng Francis sẽ chủ trì lễ nhậm chức cho 20 Hồng y, trong đó có Hồng y Lazzaro You Heung-sik, vị Hồng y thứ 4 của Hàn Quốc sau 8 năm. Sau khi nhậm chức, các tân Hồng y sẽ chính thức gia nhập “Hồng y đoàn”.Ngày 11/6/2021, Hồng y You là Giám mục Hàn Quốc đầu tiên được bổ nhiệm chức Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, tương đương chức Bộ trưởng của Tòa thánh Vantican. Chỉ 11 tháng sau, đến ngày 28/5/2022, Giám mục You được bổ nhiệm làm Hồng y.Hồng y là tước vị cao nhất của Giáo hội công giáo. Lễ nhậm chức Hồng y cũng là nghi lễ cao nhất với quy mô hoành tráng và thiêng liêng. Giáo hoàng Francis sẽ trao mũ “biretta”, nhẫn Hồng y cho các tân Hồng y.Buổi lễ có sự tham dự của Hồng y Andrew Yeom Soo-jung với tư cách là một thành viên của Hồng y đoàn, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc Mathias Lee Yong-hoon, Tổng giám mục Giáo phận Seoul Peter Chung Soon-taek, Giám mục Giáo phận Công giáo thành phố Daejeon Augustinus Kim Jong-soo. Ngoài ra, phái đoàn Chính phủ và chính giới sẽ đến Vatican để theo dõi lễ nhậm chức và gặp gỡ Hồng y You. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Vatican cho biết khoảng 140 quan khách sẽ đến Vatican.