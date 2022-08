Số ca mắc mới COVID-19 ngày 26/8 thấp nhất trong vòng 4 tuần

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/8, Hàn Quốc ghi nhận 101.140 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 358 ca nhập ngoại. Đây là quy mô ca mắc mới thấp nhất trong vòng 4 tuần (xét riêng trong các ngày thứ Sáu). Số ca nhiễm mới giảm 37.000 ca so với một tuần trước đó, xu hướng giảm liên tục trong thời gian gần đây.Số ca nguy kịch là 575 ca, tăng 9 ca so với một ngày trước, tiếp tục ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ sau ngày 26/4. Thêm 81 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,12%.87,3% số ca nặng là người trên 60 tuổi. 74 ca tử vong (chiếm 91,4%) trong ngày 25/8 là người ngoài 60 tuổi.Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kim Seong-ho cho biết Chính phủ đang tiếp tục nỗ lực tăng số giường bệnh dành cho ca nặng, duy trì công suất giường dành cho ca nặng ở mức dưới 45%, và công suất toàn bộ giường bệnh dưới 50%.Ông Kim nhấn mạnh vai trò của các cơ sở y tế "một cửa" phụ trách chẩn đoán và điều trị cho các ca mắc COVID-19 là vô cùng quan trọng trong việc giảm ca nặng và tử vong. Cơ quan phòng dịch sẽ nỗ lực để giải tỏa những vướng mắc trong công tác vận hành các cơ sở này, tăng cường hướng dẫn cho người dân.Theo kết quả kiểm tra, 93,4% cơ sở y tế một cửa trên toàn quốc hiện nay đang thực hiện đầy đủ các chức năng thiết yếu gồm khám, kê đơn và điều trị, 97,6% cơ sở kê thuốc uống cho bệnh nhân COVID-19 trong ngày.Tiếp đó, ông Kim cho biết sẽ phát triển và đưa vào triển khai trong đầu tháng 9 phương pháp phân tích khuếch đại gen (PCR) biến thể COVID-19 để có thể nhanh chóng phát hiện biến thể mới BA.2.75.Về kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu đang tới gần, cơ quan phòng dịch sẽ công bố “đối sách y tế và phòng dịch COVID-19 trong dịp Tết Trung thu” sau khi thảo luận với chính quyền địa phương và giới y tế.