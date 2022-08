Tổng thống Yoon Suk-yeol kê khai 5,38 triệu USD tài sản

Photo : YONHAP News

Ủy ban đạo đức công chức Hàn Quốc ngày 26/8 thông báo trong đợt kê khai tài sản đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kê khai tổng số tài sản là gần 7,16 tỷ won (5,38 triệu USD).Số tài sản kê khai lần này của ông Yoon tăng thêm 470 triệu won (352.900 USD) so với đợt kê khai vào năm ngoái, khi ông còn giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, nhưng giảm hơn 100 triệu won (75.100 USD) so với đợt kê khai lên Ủy ban quản lý bầu cử trung ương hồi tháng 2 năm nay, khi còn là ứng cử viên Tổng thống.Trong số tài sản trên, ngoài khoản tiền gửi đứng tên ông Yoon là 525 triệu won (394.200 USD) thì toàn bộ số tài sản còn lại đều được đứng tên Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.Trong đó, bà Kim đứng tên một mảnh đất ở huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi trị giá 314 triệu won (235.800 USD), nhà riêng của vợ chồng Tổng thống tại phường Seocho (quận Seocho) Seoul trị giá 1,8 tỷ won (1,35 triệu USD), và số tiền gửi là 4,99 tỷ won (3,74 triệu USD).Số tiền gửi của Tổng thống đã tăng thêm hơn 280 triệu won (210.200 USD) trong vòng một năm. Văn phòng Tổng thống cho biết ông Yoon đã lĩnh một lần số tiền thôi việc sau khi thôi giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.Mặt khác, tài sản kê khai của đội ngũ 13 cố vấn cấp cao tại Văn phòng Tổng thống cũng được công bố lần này, trong đó Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-ho kê khai nhiều tài sản nhất là 12,06 tỷ won (9 triệu USD), sau đó là Cố vấn xã hội Ahn Sang-ho 6,44 tỷ won (4,83 triệu USD). Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han 5,17 tỷ won (3,88 triệu USD). Một nửa trong số các cố vấn của Tổng thống sở hữu trên một căn nhà.