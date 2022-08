Áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử với đảo Jeju từ 1/9

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/8 công bố sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử (K-ETA) tới đảo Jeju từ ngày 1/9, nhằm ngăn chặn các trường hợp người nước ngoài lợi dụng chế độ miễn thị thực để nhập cảnh vào hòn đảo phía Nam Hàn Quốc, cư trú trái phép trong nước.K-ETA được áp dụng với người dân 112 quốc gia đang được nhập cảnh theo diện miễn thị thực vào Hàn Quốc. Trước khi xuất phát tới Hàn Quốc, người dân các nước này phải truy cập vào trang chủ hoặc ứng dụng K-ETA, nhập thông tin cá nhân và chuyến du lịch để được cấp phép du lịch.Khi áp dụng hệ thống này vào ngày 1/9 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã miễn áp dụng với đảo Jeju, do xét thấy Jeju là một thành phố du lịch quốc tế. Tuy nhiên, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực vào Jeju rồi bỏ trốn ra ngoài, xin việc làm trái phép, khiến Bộ Tư pháp ra quyết định lần này.Cân nhắc tới lo ngại của người dân địa phương là lượng khách du lịch quốc tế sẽ bị sụt giảm, đồng thời xét tới mục đích lập "Luật đặc biệt về thành lập đảo tự trị đặc biệt và thành phố tự do quốc tế Jeju", về nguyên tắc, Bộ Tư pháp không áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điệ tử với người dân các quốc gia được miễn thị thực Jeju (B-2-2). Các quốc gia được miễn thị thực Jeju là những nước vẫn cần cấp visa khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, nhưng được miễn visa nếu tới Jeju căn cứ theo Luật đặc biệt.Tuy nhiên, trong trường hợp người dân những quốc gia này làm ảnh hưởng tới an toàn biên giới hay trật tự cư trú người nước ngoài, thì Bộ Tư pháp sẽ vẫn có thể áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử thông qua "Hội đồng liên ngành về hệ thống cấp phép du lịch điện tử". Hội đồng này có sự tham gia của Bộ Tư pháp, chính quyền đảo, và một số hiệp hội, cơ quan du lịch trên đảo Jeju, dự kiến mở cuộc họp đầu tiên vào ngày 1/9 tới.Theo Bộ Tư pháp, trong vòng từ ngày 2-22/8, có 1.504 người Thái Lan tới đảo Jeju, trong đó có 855 người, chiếm hơn một nửa không được cấp phép nhập cảnh, 749 người từng bị từ chối cấp phép du lịch điện tử. Trong số 649 người được cấp phép nhập cảnh, có 101 người (chiếm 15,6%) đã trốn ra ngoài.Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon khẳng định Bộ sẽ vừa xử lý nghiêm các hành vi gây nguy hại tới an toàn biên giới và trật tự cư trú người nước ngoài, vừa đơn giản hóa quy trình để khách quốc tế có nhu cầu du lịch thực sự có thể nhập cảnh một cách thuận tiện.Ông Han bày tỏ kỳ vọng việc áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử với đảo Jeju sẽ góp phần chuyển đổi ngành du lịch Jeju, không chỉ thu hút khách du lịch quốc tế về số lượng, mà còn tăng trưởng thành một ngành du lịch chất lượng, đẳng cấp.