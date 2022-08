Hàn Quốc nhất trí hợp tác với với 12 nước trong việc sử dụng an toàn lò phản ứng mô-đun nhỏ

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 25/8 (giờ địa phương), 13 nước trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, đã ra tuyên bố chung về việc hợp tác trong Chương trình Hạ tầng cơ bản nhằm sử dụng có trách nhiệm công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), gọi tắt là Chương trình FIRST.Trong tuyên bố chung, các nước cam kết sẽ cung cấp nền tảng để đổi mới thiết kế lò phản ứng nguyên tử, để các quốc gia đối tác đạt được tiến triển về mặt công nghệ hạt nhân, vừa thỏa mãn mục tiêu về an ninh kinh tế và đối phó với biến đổi khí hậu. Các nước cũng cam kết sẽ triển khai một cách phù hợp theo những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về khía cạnh an toàn, an ninh, không phổ biến hạt nhân.Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) có quy mô chỉ bằng 1 phần 100 các nhà máy điện nguyên tử thông thường, nhưng lại chứa toàn bộ hệ thống của một nhà máy điện nguyên tử. Trong trường hợp xảy ra sự cố khiến toàn bộ lò phản ứng bị chìm trong nước đi chăng nữa thì nhiệt phân rã vẫn được làm nguội, nên mô hình lò phản ứng này được đánh giá là an toàn.Tháng 4 năm nay, Mỹ đã ra mắt Chương trình FIRST nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng.