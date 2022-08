Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận phản công trong diễn tập “Lá chắn tự do Ulchi”

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành phần hai cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do Ulchi” (UFS) từ ngày 29/8-1/9. Trong phần này, quân đội hai nước sẽ tiến hành tập trận phản công tác chiến nhằm đảm bảo an toàn cho thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Seoul và Washington đã tiến hành tập trận quản lý khủng hoảng, tức cuộc diễn tập sơ bộ cho cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi", trong 4 ngày từ ngày 16/8. Từ ngày 22-26/8, phần một của cuộc tập trận “Lá chắn tự do Ulchi” đã được hoàn tất, với trọng tâm là phòng thủ cho thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, đẩy lùi tấn công của kẻ thù.Quân đội hai nước đã thiết lập và huấn luyện các mục tiêu tác chiến phản công khác nhau trong cuộc tập trận nửa cuối năm, song không tiết lộ mục tiêu phản công trong cuộc tập trận năm nay là ở đâu trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên.Tập trận chung “Lá chắn tự do Ulchi” không chỉ giới hạn ở tiến hành tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) mà còn tiến hành diễn tập cơ động thực binh (FTX).Trong bối cảnh này, trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên "Dân tộc chúng ta" ngày 29/8 có bài viết cho rằng tương tự như phần một, phần hai của cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ rõ ràng là cuộc diễn tập tấn công xâm lược miền Bắc.Trang tuyên truyền đối ngoại "Triều Tiên ngày nay" (dprktoday.com) của miền Bắc cũng nhận định việc Mỹ và Hàn Quốc công khai tập trận cho thấy tính chất xâm lược của cuộc diễn tập chiến tranh lần này.