Hồng y You Heung-sik chính thức được bổ nhiệm

Photo : YONHAP News

Lễ nhậm chức của Hồng y Lazzaro You Heung-sik đã được cử hành vào ngày 27/8 (giờ địa phương) tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (Vantican).Ông You Heung-sik trở thành linh mục vào năm 1979, sau đó giữ chức Giám mục Giáo phận thành phố Daejeon. Tháng 6 năm ngoái, Hồng y You trở thành Giám mục Hàn Quốc đầu tiên được bổ nhiệm chức Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, tương đương chức Bộ trưởng của Tòa thánh Vantican. Bộ Giáo sĩ là một cơ quan quan trọng trong Tòa thánh Vatican, bao quát tất cả các nghiệp vụ liên quan tới công việc và sinh hoạt của tư tế và phó tế trên toàn thế giới. Chỉ 11 tháng sau, ông được bổ nhiệm làm Hồng y. Như vậy, cộng đồng Công giáo Hàn Quốc đã có tổng cộng 4 vị Hồng y, sau ông Kim Sou-hwan, Cheong Jin-suk đã qua đời và Hồng y Yeom Soo-jung vẫn đang đương chức.Hồng y You Heung-sik cho biết mặc dù bản thân mình còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn được Giáo hoàng bổ nhiệm. Ông sẽ cầu nguyện và hy vọng chức vụ Hồng y sẽ trở thành một niềm vinh quang lớn.Tại buổi lễ cùng ngày, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm tổng cộng 20 tân Hồng y. Tổng số Hồng y trên toàn thế giới tăng lên thành 226 người, trong đó có 132 Hồng y dưới 80 tuổi, những người có quyền bầu ra Giáo hoàng và tham gia vào "Mật nghị Hồng y", một cuộc họp kín bầu ra Giáo hoàng.Hồng y Yeom sẽ có quyền bỏ phiếu cho tới khi ông 80 tuổi vào tháng 12 năm sau, còn Hồng y You sẽ có quyền bỏ phiếu trong vòng 10 năm tới.Tân Hồng y You Heung-sik nhấn mạnh sứ mệnh là phải yêu thương hơn nữa Giáo hoàng, Giáo hội, các tư tế, phó tế, chủng sinh và những người nghèo khó trên khắp thế giới.Buổi lễ có sự tham dự của Hồng y Yeom Soo-jung với tư cách là một thành viên của Hồng y đoàn. Ngoài ra còn có phái đoàn chức sắc Công giáo Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc Lee Yong-hoon, phái đoàn Chính phủ và chính giới cũng tham dự và chúc mừng tân Hồng y You Heung-sik.