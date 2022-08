Nhiều hành khách Hàn Quốc bị hãng hàng không Việt Nam gây khó dễ về giấy xét nghiệm COVID-19

Photo : YONHAP News

Một số quan chức ngành hàng không và nguồn tin địa phương ngày 29/8 cho biết vào khoảng 11 giờ tối ngày 23/8 (giờ địa phương), ba hành khách Hàn Quốc đã rơi vào tình cảnh hết sức vô lý khi đang chuẩn bị lên máy bay của hãng Vietjet, một hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).Tại quầy làm thủ tục, những người này trình giấy xác nhận âm tính với COVID-19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, thực hiện ở một bệnh viện lớn gần khách sạn Lotte Hà Nội, vậy nhưng lại bị nhân viên từ chối. Một nhân viên nói rằng đây là phương pháp test không được công nhận tại trạm kiểm dịch sân bay Incheon, đề nghị hành khách tìm chuyến bay khác xuất phát vào ngày hôm sau. Những người này phản đối, khẳng định đây là kết quả xét nghiệm đã được một bệnh viện lớn của Hà Nội công nhận, nhưng vẫn bị nhân viên một mực từ chối.Sáu đó, những hành khách này đang định tới phòng vé như hướng dẫn của nhân viên, thì một kẻ môi giới bỗng nhiên tiếp cận và chào mời dịch vụ lấy giấy xác nhận âm tính để họ có thể lên máy bay theo đúng lịch trình, giá xét nghiệm là 1 triệu VNĐ/người, tiền phí taxi là 1 triệu VNĐ, tổng cộng là 4 triệu VNĐ. Số tiền mà họ phải xét nghiệm ban đầu tại bệnh viện Family Medical Practice (quận ba Đình) chỉ là 350.000 VNĐ/người.Các hành khách dù biết hãng hàng không Korean Air chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính do bệnh viện này cấp, nhưng vì nóng vội nên họ đã lên taxi của kẻ môi giới để tới một nơi xét nghiệm khác. Rốt cuộc, họ đã lấy được kết quả xét nghiệm âm tính, rồi quay trở lại sân bay, cuối cùng lên được máy bay. Tuy nhiên, sau đó họ mới biết rằng số tiền xét nghiệm chỉ mất 150.000 VNĐ, kẻ môi giới đã trục lợi 850.000 VNĐ/người.Về vụ việc này, phía Vietjet phản hồi rằng trong phần phương pháp xét nghiệm nêu trong giấy xác nhận có đề cập từ mới "Panbio", nhân viên đã liên hệ với trạm kiểm dịch của sân bay Incheon thì được trả lời là khó công nhận kết quả xét nghiệm này, nên mới xử lý vụ việc như vậy.Tuy nhiên, phía trạm kiểm dịch sân bay quốc tế Incheon lại khẳng định đã trả lời rằng nếu phương pháp này được tiến hành dưới sự giám sát của bác sĩ thì có thể được công nhận, nên đã đề nghị nhân viên Vietjet hỏi lại hành khách. Nhưng nhân viên Vietjet trả lời không thể kiểm tra, trong khi rõ ràng lúc đó ba hành khách Hàn Quốc vẫn đang đứng đợi ở khu vực làm thủ tục, trong giấy xác nhận có ghi rõ tên bác sĩ phụ trách.Vấn đề đặt ra là liệu có phải nhân viên này móc nối với kẻ môi giới hay không, bởi kẻ môi giới đã tiếp cận hành khách ngay khi họ đi tới khu vực bán vé, nên có thể nghi ngờ rằng giữa nhân viên và kẻ môi giới có thể có sự liên hệ nào đó.Cũng trong cùng ngày, một cặp hành khách Hàn Quốc mang theo giấy xét nghiệm âm tính bằng tiếng Việt cũng phải tiến hành xét nghiệm lại thông qua dịch vụ môi giới với lý do là giấy xét nghiệm phải đầy đủ cả tiếng Hàn và tiếng Anh.Trong khi đó, quan chức trạm kiểm dịch sân bay Incheon lại cho rằng chỉ cần phương pháp kiểm tra và kết quả được ghi bằng tiếng Anh thì giấy xác nhận dù bằng tiếng Việt vẫn được chấp nhận.Phía Đại sứ quán Hàn Quốc đã gửi công văn tới Cục hàng không Việt Nam (CAAV), trình bày về việc tiếp nhận nhiều trường hợp công dân Hàn Quốc gặp bất tiện do một số hãng hàng không của Việt Nam chưa hiểu đúng đường lối phòng dịch của Chính phủ Hàn Quốc. Đặc biệt, nhiều trường hợp hành khách bị đòi hỏi số tiền xét nghiệm vô lý. Phía Đại sứ quán đề nghị Cục hàng không Việt Nam có biện pháp điều chỉnh. Cục hàng không Việt Nam trả lời đã một lần nữa thông báo về hướng dẫn nhập cảnh Hàn Quốc cho các hãng, yêu cầu chú ý.Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong vòng 7 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch Hàn Quốc vào Việt Nam là 196.000 người, chiếm 20% tổng lượng du khách nước ngoài, đứng thứ nhất trước Mỹ (102.000 người), Campuchia (60.000 người).