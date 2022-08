Tỷ giá won-USD xác lập mức cao nhất trong vòng hơn 13 năm

Photo : YONHAP News

Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/8 ở mức 1.350,4 won đổi 1 USD, tăng 19,1 won so với phiên trước.Đây là lần đầu tiên trong vòng 13 năm 4 tháng, tỷ giá hối đoái won/USD vượt ngưỡng 1.350 won đổi 1 USD kể từ sau phiên giao dịch ngày 29/4/2009 (1.357,5 won đổi 1 USD).Việc tỷ giá tăng vọt được phân tích là do ảnh hưởng từ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole diễn ra vào ngày 26/8 (giờ địa phương). Ông Powell nhấn mạnh sẽ tiếp tục nâng lãi suất cho tới khi nào kiểm soát được hoàn toàn giá tiêu dùng.Hội nghị Jackson Hole do FED tổ chức tại Jackson Hole (bang Wyoming), quy tụ Thống đốc Ngân hàng trung ương các nước, thảo luận về phương hướng chính sách tiền tệ và các chính sách quan trọng liên quan.Có mặt tại Mỹ tham dự hội nghị, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong phát biểu với truyền thông địa phương rằng rất khó để BOK chấm dứt bước đi tăng lãi suất trước Mỹ, qua đó để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.Tại thị trường chứng khoán, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng phiên ở mức 2.426,89 điểm, giảm 54,14 điểm (2,18%). Đây là chỉ số đóng cửa thấp nhất kể từ sau phiên giao dịch ngày 27/7 (2.415,53 điểm). Mức giảm cùng ngày là mức giảm sâu nhất sau mức giảm 2,74% của phiên giao dịch ngày 22/6.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 779,89 điểm, giảm 22,56 điểm (2,81%) so với phiên trước.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Bang Ki-sun sáng ngày 29/8 đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thị trường, khẳng định sẽ tăng cường nỗ lực chính sách, đối phó với tình huống thị trường biến động quá mức.