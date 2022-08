Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Pakistan và Sudan nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29/8 cho biết Chính phủ sẽ cung cấp viện trợ nhận đạo quy mô 300.000 USD và 100.000 USD lần lượt cho Pakistan và Sudan, hai nước hứng chịu thiệt hại lớn về người và của do lũ lụt thời gian gần đây.Theo truyền thông quốc tế đưa tin, lũ lụt do mưa lớn kéo dài tại Pakistan từ tháng 6 đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 350 trẻ em, và hơn 1.500 người bị thương và 33 triệu người dân gặp thiệt hại. Chính phủ Pakistan ngày 25/8 (giờ địa phương) đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc gia".Sudan cũng ghi nhận 83 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương và 150.000 người chịu thiệt hại do mưa lớn kỷ lục thời gian gần đây.Bộ Ngoại giao hy vọng khoản viện trợ này sẽ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Pakistan và Sudan nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục các khu vực bị thiệt hại.