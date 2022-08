“Công tác khôi phục đường hầm số 4 bãi thử hạt nhân Punggye của Bắc Triều Tiên bị tạm dừng”

Photo : YONHAP News

“Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt), một trang web chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ, ngày 29/8 (giờ địa phương) cho biết theo báo cáo phân tích ảnh vệ tinh chụp ngày 24/8, công tác khôi phục đường hầm số 4 của bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) đã bị tạm dừng do mưa lớn kéo dài hai tháng qua tại Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, ảnh vệ tinh cũng không phát hiện thấy có chuyển động nào lại đường hầm số 3, nơi được cho sẽ là địa điểm tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Đây không phải là điều chưa được dự đoán tới vì Hàn Quốc và Mỹ đều đưa ra phân tích rằng miền Bắc đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân.Báo cáo chỉ ra rằng mưa lớn thời gian gần đây có thể là nguyên nhân khiến Bắc Triều Tiên cho tạm dừng khôi phục đường hầm. Một số dấu hiệu thiệt hại do mưa kéo dài suốt hai tháng qua đã được phát hiện tại lối vào duy nhất của cơ sở này. Mục đích việc xây dựng đường hầm số 4 có thể là để Bình Nhưỡng mở rộng năng lực thử nghiệm hạt nhân. Tuy nhiên, cũng có phỏng đoán rằng nước này tiến hành các hoạt động xây dựng không cần thiết nhằm ngụy trang.Thiệt hại do lũ lụt cũng được xác nhận xung quanh trung tâm chỉ huy. Báo cáo phân tích một lối đi vòng mới xuất hiện thêm vào đường duy nhất nối giữa trụ sở chính và cơ sở phụ trợ. Có nghi ngờ rằng con đường ban đầu đã bị hư hỏng do bão lũ.