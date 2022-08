Dự thảo ngân sách năm 2023 có quy mô hơn 473 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/8 đã mở cuộc họp Nội các, thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 với quy mô 639.000 tỷ won (473,75 tỷ USD), tăng 5,2% so với dự thảo ngân sách năm nay, nhưng giảm 6% so nếu so với quy mô được tính gộp với hai đợt ngân sách bổ sung.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho giải thích phương hướng dự thảo ngân sách năm sau là chuyển đổi sang đường lối tài khóa lành mạnh, đối phó với tình hình khủng hoảng kinh tế.Với quy mô ngân sách năm sau như trên, nợ quốc gia sẽ tăng lên 1.134.800 tỷ won (841,34 tỷ USD), tăng thêm 70.400 tỷ won (52,19 tỷ USD) so với dự thảo ngân sách năm nay, và bằng 49,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục duy trì đường lối tài khóa lành mạnh, quản lý tỷ lệ nợ trên GDP ở giữa ngưỡng 50% cho tới năm 2026.Trong dự thảo ngân sách bổ sung, có 4.200 tỷ won (3,11 tỷ USD) được phân bổ nhằm hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế gặp khó khăn do giá cả leo thang, 800 tỷ won (593,03 triệu USD) dùng để hỗ trợ ổn định giá cả, 1.600 tỷ won (1,19 tỷ USD) để chi trả trợ cấp trẻ sơ sinh cho các gia đình có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi từ năm sau.Chính phủ cũng nâng ngân sách để bồi dưỡng ngành công nghiệp chiến lược tương lai, như 1.000 tỷ won (741,3 triệu USD) để nới rộng cách biệt với các đối thủ ở ngành công nghiệp chíp bán dẫn, mở rộng quy mô bồi dưỡng nhân lực chíp bán dẫn từ 15.000 người lên 26.000 người trong năm sau, bổ sung thêm 150.000 người cho tới năm 2031.Ngoài ra, Chính phủ phân bổ 700 tỷ won (518,78 triệu USD) để hỗ trợ khôi phục hệ sinh thái nguyên tử, như phát triển công nghệ chủ chốt về phá dỡ nhà máy điện nguyên tử, lò phản ứng mô-đun nhỏ, bồi dưỡng nhân lực chuyên môn.4.500 tỷ won (3,34 tỷ USD) ngân sách được đầu tư cho các công nghệ chiến lược quan trọng như chíp bán dẫn, lượng tử, vũ trụ, sinh học công nghệ cao; 400 tỷ won (296,45 triệu USD) để hỗ trợ nghiên cứu các thách thức tương lai như năng lượng tương lai, chữa trị bệnh nan y.800 tỷ won (592,94 triệu USD) ngân sách được phân bổ để xây dựng Chính phủ nền tảng kỹ thuật số và thực hiện trung hòa carbon. Chính phủ sẽ chi 450 tỷ won (333,58 triệu USD) để tăng cường hệ thống phòng thủ, tăng 5,5% trợ cấp người có công.Xét theo lĩnh vực, lĩnh vực y tế, phúc lợi và tuyển dụng được phân bổ tổng cộng 226.600 tỷ won (167,98 tỷ USD), chiếm nhiều nhất. Ngân sách lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lượng giảm 5,6%, hạ tầng kinh tế-xã hội giảm 2,8%, văn hóa, thể thao, du lịch giảm 0,6%.