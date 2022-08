Không được hạn chế học sinh sử dụng điện thoại di động trong ký túc xá

Photo : YONHAP News

Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra nhận định rằng việc các trường trung học phổ thông hạn chế học sinh sử dụng điện thoại di động tại ký túc xá là "xâm phạm quyền cơ bản của học sinh".Tháng 3 năm nay, Ủy ban nhân quyền đã tiến hành điều tra đối với các trường trung học phổ thông công lập ở thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla.Cuộc điều tra được tiến hành sau khi nhiều học sinh gửi ý kiến lên Ủy ban nhân quyền, thể hiện sự bất bình do trường hạn chế quá mức việc học sinh sử dụng điện thoại di động trong ký túc xá.Kết quả điều tra cho thấy trong số 150 trường, có 46 trường hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong ký túc xá, chiếm hơn 30%. Có 30 trường thu điện thoại của toàn bộ học sinh trước giờ đi ngủ, không cho phép cầm điện thoại. Trong đó, phần lớn các trường gây bất lợi cho học sinh như trừ điểm nếu vi phạm quy định.Ủy ban nhân quyền kết luận các trường này đang xâm hại quyền tự do hành động và tự do giao tiếp của học sinh. Việc các trường giải thích biện pháp hạn chế sử dụng điện thoại trong ký túc xá nhằm bảo đảm quyền ngủ nghỉ cho học sinh là không thỏa đáng. Khác với trường học, ký túc xá là không gian nghỉ ngơi, đóng vai trò tương tự như gia đình với các em học sinh, nên trường học phải để các em tự điều tiết sử dụng điện thoại di động.Ủy ban nhân quyền khuyến cáo các trường này dừng ngay việc thu điện thoại của học sinh tại ký túc xá, sửa đổi các quy định liên quan để không hạn chế quá mức việc sử dụng điện thoại di động.