Hàn Quốc dỡ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh

Photo : YONHAP News

Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Lee Ki-il trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn ngày 31/8 thông báo bãi bỏ quy định xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) đối với du khách trong và ngoài nước trên chuyến bay hoặc tàu nhập cảnh vào Hàn Quốc từ 0 giờ ngày 3/9.Tuy nhiên, người nhập cảnh vẫn phải làm xét nghiệm PCR trong vòng 24 giờ kể từ sau khi nhập cảnh. Thứ trưởng Lee giải thích việc duy trì quy định xét nghiệm PCR sau nhập cảnh là biện pháp tối thiểu nhằm ngăn chặn biến thể COVID-19 lây lan trong nước.Mặt khác, Hàn Quốc sẽ nhập về vắc-xin COVID-19 nhị giá (bivalent vaccine) trong quý IV, tức vắc-xin chứa hai loại huyết thanh phòng ngừa hai chủng virus, có hiệu quả tốt hơn đối với biến thể BA.5. Vắc-xin này sẽ được dùng để tiêm cho nhóm rủi ro cao, người trên 18 tuổi đã hoàn tất hơn hai mũi tiêm COVID-19.Việc đặt lịch tiêm chủng trước đối với vắc-xin SKYCovione do hãng dược Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) của Hàn Quốc phát triển sẽ bắt đầu từ ngày 1/9. Người dân có thể đến cơ sở y tế để tiêm trong ngày từ ngày 5/9.Ông Lee giải thích vắc-xin SKYCovione có giá trị kháng thể trung hòa cao gấp 2,9 lần so với vắc-xin COVID-19 hiện nay, và có rất ít tác dụng phụ sau tiêm.Mặt khác, Chính phủ quyết định miễn thu phí cầu đường cho tất cả phương tiện sử dụng đường cao tốc trên toàn quốc trong thời gian nghỉ lễ Tết Trung thu kéo dài 4 ngày sắp tới. Hoạt động ăn uống tại các trạm dừng chân trên quốc lộ, trong xe buýt và tàu hỏa cũng được cho phép.Ngoài ra, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ dựng trạm xét nghiệm COVID-19 tạm thời ở 9 trạm dừng chân trên đường cao tốc tại tỉnh Gyeonggi, Nam Gyeongsang và Nam Jeolla để bất kỳ ai cũng có thể làm xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR) miễn phí trong kỳ nghỉ lễ.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch vẫn duy trì quy định cấm thăm viếng trực tiếp tại cơ sở, bệnh viện điều dưỡng, nơi tập trung nhiều người có nguy cơ nhiễm bệnh cao.