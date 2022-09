Hội nghị Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn-Mỹ-Nhật bắt đầu diễn ra từ ngày 31/8

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 31/8 ra thông cáo báo chí cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han bắt đầu tham dự Hội nghị Chánh Văn phòng an ninh Hàn-Mỹ-Nhật tại Hawaii (Mỹ) trong hai ngày từ 31/8.Đây là lần đầu tiên Chánh Văn phòng an ninh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp kể từ sau khi chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Tại đây, các bên dự kiến sẽ thảo luận sâu rộng về vấn đề Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế, các vấn đề nổi cộm trong khu vực và phương án hợp tác giữa ba nước.Ông Kim cũng có lịch trình hội đàm song phương với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo.Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng thông báo về cuộc họp Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn-Mỹ-Nhật, đồng thời cho biết sau cuộc họp, ông Sullivan sẽ đến thăm Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ để thảo luận về quan hệ đồng minh nhằm bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.