Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu thảo luận về vấn đề trợ cấp ô tô điện

Hàn Quốc và Mỹ đã chính thức khởi động thảo luận nhằm giải tỏa vấn đề bất lợi của doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan tới quy định trợ cấp ô tô điện mới của Mỹ trong Luật giảm lạm phát.Phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc do Trưởng Phòng chiến lược trật tự thương mại mới thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Sung-il dẫn đầu ngày 30/8 (giờ địa phương) đã họp với Phó Đại diện Văn phòng Đại diện thương mại (USTR) Mỹ Sarah Bianchi và Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Tại các cuộc gặp này, phái đoàn đã truyền đạt lo ngại của Chính phủ Seoul, đề nghị Washington sửa đổi luật, trong đó bao gồm hoãn thực thi điều khoản liên quan tới trợ cấp ô tô điện cho tới năm 2025, thời điểm hãng ô tô Hyundai hoàn công nhà máy ô tô điện tại Bắc Mỹ.Phía Hàn Quốc cũng đề xuất phương án bao gồm cả xe ô tô điện được lắp ráp tại các nước đối tác ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ, trong đó có Hàn Quốc, vào đối tượng được hưởng trợ cấp, thay vì chỉ tại khu vực Bắc Mỹ như quy định trong luật mới.Phía USTR cho biết trong cuộc hội đàm giữa Phó Đại diện Sarah Bianchi và Trưởng Phòng Ahn, hai bên đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh thương mại chặt chẽ song phương, nhằm ủng hộ an ninh và sự thịnh vượng chung. Quan chức hai nước đã thảo luận về lo ngại của Hàn Quốc liên quan tới vấn đề trợ cấp xe ô tô điện, nhất trí duy trì tiếp xúc chặt chẽ về vấn đề này trong thời gian tới.Theo Luật giảm lạm phát của Mỹ vừa được Tổng thống Joe Biden ký tên vào ngày 16/8 (giờ địa phương), chỉ có xe ô tô điện được lắp ráp cuối cùng tại Bắc Mỹ mới được hưởng trợ cấp từ Chính phủ nước này. Do đó, các mẫu xe ô tô điện như Ioniq 5 của hãng ô tô Hyundai hay EV6 của Kia đều được sản xuất tại Hàn Quốc rồi xuất khẩu sang Mỹ, nên sẽ không còn được nhận trợ cấp như trước.