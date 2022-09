Dự báo về ảnh hưởng của siêu bão Hinnamnor

Photo : YONHAP News

Cơn bão số 11 "Hinnamnor" hiện đã nhích lên vùng biển phía Đông Nam đảo Okinawa (Nhật Bản). Đây là siêu bão với khí áp trung tâm lên tới 915 hPa (Hectopascal), vận tốc gió tối đa tâm bão là 55m/s.Sau khi hình thành vào ngày 28/8, chỉ trong vòng hai ngày, cơn bão đã phát triển lên cấp mạnh nhất vào ngày 30/8, trở thành cơn bão mạnh nhất trong số 11 cơn bão từ đầu năm nay. Đó là bởi cơn bão đã được tiếp thêm hơi ẩm, vốn là nguồn năng lượng của bão, sau khi đi qua vùng biển nhiệt đới với nhiệt độ nước biển trên 30 độ C.Tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Nam do bị khối khí áp cao phía Bắc chặn lại. Tới cuối tuần này, bão sẽ lại dịch lên phía Bắc. Trong trường hợp đó, vào thứ Hai tuần sau, bão sẽ có thể tiến vào vùng biển phía Đông Bắc Thượng Hải, Trung Quốc, nhưng hướng đi tiếp theo của bão sẽ có thể thay đổi.Do đây là cơn bão mạnh nên Hàn Quốc có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh kèm theo mưa lớn. Ngay từ đêm ngày 1/9, đảo Jeju sẽ có mưa do ảnh hưởng từ các đám mây gây mưa hình thành ở vùng rìa cơn bão. Tới ngày 2/9, mưa sẽ bao phủ khu vực tỉnh Nam Gyeongsang và Nam Jeolla.Đảo Jeju và các địa phương phía Nam, ven biển phía Đông cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thiệt hại do ảnh hưởng từ cơn bão, như cố định cơ sở vật chất, rà soát đường ống thoát nước, thu hoạch sớm hoa quả hoặc lúa đã bước vào vụ thu hoạch.