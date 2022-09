Chỉ số giá nhập khẩu tháng 7 tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 31/7 công bố thống kê "Cán cân thương mại và điều kiện thương mại tháng 7". Trong tháng trước, chỉ số giá nhập khẩu đạt 182,55 điểm, tăng tới 22,7% so cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá nhập khẩu đã tăng 20 tháng liên tiếp, mức tăng tháng 7 cao hơn 2,3% so với tháng 6 (20,4%).Theo mặt hàng, chỉ số giá nhập khẩu khoáng sản tăng 70,7%, các mặt hàng nông-lâm-thủy sản tăng 24,2%, hóa chất và thiết bị điện tăng lần lượt 19,7% và 18,8%.Chỉ số sản lượng nhập khẩu đạt 131,55 điểm, tăng 4%. Trong tháng 6, chỉ số này đã giảm 1,2% so với một năm trước, nhưng đã quay trở lại đà tăng vào tháng 7.Chỉ số giá xuất khẩu đạt 143,16 điểm, chỉ số sản lượng xuất khẩu đạt 124,97 điểm, tăng lần lượt 8,1% và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số điều kiện thương mại hàng hóa ròng đạt 82,55 điểm, giảm 11,4% so với năm trước do giá nhập khẩu tăng mạnh hơn giá xuất khẩu, đà giảm 16 tháng liên tiếp. Chỉ số này là tỷ lệ giữa giá một đơn vị hàng hóa xuất khẩu trên một đơn vị hàng hóa nhập khẩu, thể hiện một đơn vị xuất khẩu của Hàn Quốc có thể nhập khẩu bao nhiêu hàng hóa. Chỉ số này giảm đồng nghĩa với việc điều kiện thương mại xấu đi.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định giá dầu quốc tế gần đây đang có chiều hướng giảm, nhưng vẫn ở mức cao so với một năm trước. Do đó, chỉ số điều kiện thương mại hàng hóa ròng dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.