Photo : YONHAP News

Quỹ đầu tư mạo hiểm Altos Ventures ngày 31/8 cho biết tạp chí kinh tế Forbes Asia một ngày trước đã công bố danh sách "Top 100 doanh nghiệp châu Á đáng chú ý năm 2022" (Asia 100 to Watch 2022).Danh sách này bao gồm 15 công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có các công ty đang được quỹ Altos Ventures đầu tư như Idus, Cleaning Lab, Catchtable. Các công ty khác cũng nằm trong danh sách là AI For Pet, Apartmentary, Dr. Now, Mobidoo.Từ năm ngoái, tạp chí Forbes Asia lựa chọn và công bố danh sách các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp tiềm năng ở 11 lĩnh vực, như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tài chính, phân phối.Trong số hơn 650 doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương đăng ký tham gia năm nay, có 100 doanh nghiệp được lựa chọn sau vòng thẩm định của các chuyên gia về tính sáng tạo, năng lực hồi phục, khả năng thích ứng.Hàn Quốc có số doanh nghiệp nhiều thứ ba sau Singapore (19) và Hong Kong (16), tăng gấp hơn ba lần so với năm ngoái (4 doanh nghiệp).Quỹ Altos Ventures phân tích điều này thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực đổi mới của các công ty khởi nghiệp trong nước sau một năm tăng trưởng.