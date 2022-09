Số học sinh tại Hàn Quốc giảm liên tục 35 năm

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát “Thống kê cơ bản về giáo dục năm 2022” do Bộ Giáo dục và Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 30/8, tính đến tháng 4 năm 2022, số học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc là 5.879.768 học sinh, giảm 1,3% so với một năm trước.Sau khi đạt 10.318.000 học sinh vào năm 1986, con số này liên tục có xu hướng giảm, rớt xuống dưới ngưỡng 10 triệu vào năm 1990 và năm nay đã giảm xuống ngưỡng 5 triệu.Do số lượng học sinh giảm nên số trường từ cấp mẫu giáo đến trung học phổ thông trên toàn quốc giảm 76 trường so với năm ngoái, còn 20.696 trường. Đặc biệt, chỉ trong vòng một năm đã có 188 trường mẫu giáo phải đóng cửa; ngược lại, số trường tiểu học và trung học cơ sở tăng lần lượt thêm 6 và 13 trường do các khu đô thị mới mọc lên.Số học sinh trên mỗi giáo viên và số học sinh trên mỗi khối lớp đều giảm lần lượt 0,3 và 0,5 người so với năm ngoái.Bên cạnh đó, tổng số sinh viên đại học trên toàn quốc giảm khoảng 5.000 sinh viên. Tỷ lệ tuyển sinh là 84,8%, tăng 0,3% so với một năm trước do các trường giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Có 426 trường đại học trên toàn quốc, tương tự năm 2021.Trong số trường đại học hệ 4 năm, tỷ lệ tuyển sinh năm nhất bình quân đạt 96,3%. Tỷ lệ tuyển sinh tại các trường ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon cao hơn mức bình quân; tỷ lệ tuyển sinh ở 8 địa phương còn lại như thành phố Busan, tỉnh Bắc Chungcheong và Nam Jeolla lại thấp hơn so với mức bình quân.Số lượng sinh viên dù giảm, song số lượng học sinh là con em gia đình đa văn hóa lại tăng hàng năm kể từ sau năm 2012. Năm 2022, số học sinh gia đình đa văn hóa ở các cấp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông là 1.166.892 em, tăng khoảng 8.000 em so với một năm trước, chiếm 3,2% tổng số học sinh.Du học sinh nước ngoài theo học tại trước đại học trong nước là 166.892 sinh viên, tăng 9,6% so với năm ngoái. Theo quốc gia, du học sinh từ Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 40,4%, tiếp theo là Việt Nam 22,7% và Uzbekistan là 5,2%. 88,3% du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc là đến từ châu Á.