Khai mạc Hội chợ phát thanh và truyền hình quốc tế 2022

Photo : YONHAP News

"Hội chợ phát thanh và truyền hình quốc tế 2022" (BroadCast WorldWide - BCWW) sẽ diễn ra tại Dongdaemun Design Plaza, thủ đô Seoul từ ngày 31/8 tới ngày 2/9. Sự kiện do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KCCA) đồng tổ chức.Đây là sự kiện quy mô lớn nhất châu Á ở lĩnh vực phát thanh và truyền hình, nơi giới doanh nghiệp phát thanh và truyền hình trong và ngoài nước trao đổi thông tin, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu các nội dung liên quan tới làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu).Trong năm ngoái, sự kiện này được tổ chức trực tuyến do dịch COVID-19, nhưng đã đạt được giá trị hợp đồng cao kỷ lục 35,02 triệu USD. Lần đầu tiên tổ chức trực tiếp sau ba năm, chủ đề của sự kiện năm nay là "Sự khởi đầu của nội dung mới".Sự kiện có sự tham gia của quan khách 38 nước, trong đó có các đối tác lớn nước ngoài, như Amazon Prime, WarnerMedia, NBCUniversal, tập đoàn truyền thông lớn nhất châu Á PCCW, nền tảng video lớn nhất Trung Quốc iQIYI.Ở trong nước có sự tham dự của ba hãng truyền hình phát sóng mặt đất là KBS, SBS và MBC, các công ty giải trí như CJ E&M, SLL. Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của AStory, đơn vị sản xuất bộ phim truyền hình gây sốt gần đây là "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo", công ty Chorokbaem Media sản xuất phim "Nhật ký tự do của tôi".Trong hai ngày 31/8 và 1/9 sẽ diễn ra hội thảo học thuật về xu hướng mới nhất và chiến lược phát triển ngành phát thanh và truyền hình. Đạo diễn Yoo In-sik và nhà sản xuất phim Lee Sang-baek của phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo" sẽ trình bày về chủ đề sức ảnh hưởng của các nội dung Hallyu. Ngoài ra, đại diện công ty HYBE quản lý nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ trình bày về chiến lược đa dạng hóa việc xúc tiến ra nước ngoài thông qua các nội dung sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của nghệ sĩ, như BTS.Trong ngày 2/9 sẽ diễn ra lễ trao giải Nội dung truyền thông mới, lựa chọn ra nội dung truyền thông mới xuất sắc nhất trong năm nay.Các chương trình cụ thể nằm trong khuôn khổ sự kiện được đăng tải trên trang chủ (www.bcww.kr).