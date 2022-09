Khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc trong tháng 7 tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2021

Photo : YONHAP News

Theo số liệu của Cơ quan Du lịch Hàn Quốc công bố ngày 31/8, lượng khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc trong tháng 7 đạt 263.986 người, tăng 218% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, lượng khách đến từ Mỹ đạt 53.942 người, chiếm nhiều nhất. Sau đó tới khách Việt Nam 18.867 người, Philippines 18.146 người, Trung Quốc 17.907 người. Lượng khách Singapore, quốc gia ký kết hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble) với Hàn Quốc, đạt 7.832 người, tăng 5.617% so với cùng kỳ năm ngoái.Khách du lịch từ Thái Lan, nước có thể nhập cảnh theo diện miễn thị thực tới Hàn Quốc, đạt 16.808 người, tăng 2.284%. Khách du lịch từ Nhật Bản đạt 11.789 người, tăng 1.238% do biện pháp hạn chế cấp visa du lịch được nới lỏng và thời gian cấp thị thực được rút ngắn. Có 1.237 khách Hong Kong, tăng mạnh so với năm ngoái là 94 người do nhu cầu du lịch tăng cao sau khi Hàn Quốc nối lại cấp visa.Mặt khác, trong tháng trước có 6,74 triệu người dân Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài, tăng 561% so với cùng kỳ năm 2021.