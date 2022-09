Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul được tổ chức trở lại sau ba năm

Photo : YONHAP News

Tập đoàn Hanwha ngày 31/8 công bố sẽ tổ chức "Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul" vào ngày 8/10.Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul là một trong ba lễ hội pháo hoa lớn nhất tại Hàn Quốc cùng với Lễ hội pháo hoa Pohang (từ ngày 23-25/9) và Lễ hội pháo hoa Busan (5/11).Như vậy trong năm nay, cả ba lễ hội pháo hoa lớn đều được tổ chức trở lại sau ba năm bị gián đoạn do dịch COVID-19 kể từ năm 2020.Tương tự sự kiện năm 2019, Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul năm nay được tổ chức ở khu vực công viên sông Hàn (Yeouido, Seoul), có sự tham gia của ba nước là Hàn Quốc, Ý và Nhật Bản.Phía Hanwha cho biết đang lên kế hoạch tổ chức các màn bắn pháo hoa chứa thông điệp an ủi và cổ vũ người dân sau những xáo trộn do dịch COVID-19 gây ra. Tập đoàn này sẽ hợp tác với các cơ quan hữu quan như chính quyền thành phố Seoul để chuẩn bị một lễ hội an toàn và vui vẻ cho người dân.