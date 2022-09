Phát hiện nhiều bao tải trắng, phỏng đoán là lương thực, tại cảng Nampo của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 1/9 dẫn kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại chụp gần đây, cho thấy các vật thể màu trắng chất đầy tại khu tập kết than đá ở cảng Nampo, Bắc Triều Tiên.Miền Bắc thường vận chuyển ngũ cốc hoặc phân bón trong các bao tải. Tuy nhiên, thời điểm nước này nhập phân bón là từ tháng 1 tới tháng 5, nên các bao tải màu trắng phát hiện lần này có khả năng là lương thực.Gần đây, Phòng kinh doanh quốc tế (ICIB) của Ấn Độ công bố trên trang chủ rằng các quan chức Bắc Triều Tiên đã tới thăm văn phòng ICIB, thảo luận về việc viện trợ nhân đạo ngũ cốc cho người dân nước này. Cơ quan này còn đăng bức ảnh trong đó có một số nam giới được phỏng đoán là người miền Bắc.Tuy nhiên, sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin về nội dung này vào ngày 31/8, ICIB đã xóa bức ảnh đó trên trang chủ.Do thiếu lương thực trầm trọng, chính quyền Bình Nhưỡng gần đây đã nhập khẩu không chính thức lương thực từ Trung Quốc, Nga, nhưng không đủ để giải tỏa tình trạng bất cân bằng cung cầu kéo dài suốt ba năm qua.Cựu Cố vấn Ngân hàng thế giới Bradley Babson trong bài phỏng vấn với VOA cho biết ngay cả người nông dân miền Bắc cũng đang lâm vào tình trạng đói ăn. Do đó, điều rõ ràng là Bắc Triều Tiên phải tìm mọi cách để có thể đối phó với tình hình hiện nay. Ông cho rằng nhiều khả năng chính quyền Bình Nhưỡng sẽ tự đề nghị các nước thân cận như Ấn Độ viện trợ lương thực. Được biết, nước này cũng đã đề nghị Việt Nam viện trợ lương thực mấy tháng trước.Năm nay, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã tái chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia cần viện trợ lương thực từ bên ngoài. Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet trong bài diễn thuyết tại "Diễn đàn hòa bình quốc tế bán đảo Hàn Quốc 2022" do Bộ Thống nhất tổ chức vào ngày 31/8 cũng bày tỏ lo ngại về tình hình lương thực tại miền Bắc, cho biết khoảng hơn 40% người dân nước này đang bất an về lương thực kéo dài.