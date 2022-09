Đảo Jeju và vùng biển phía Nam bắt đầu có mưa ảnh hưởng của siêu bão “Hinnamnor"

Photo : YONHAP News

Cơn bão số 11 “Hinnamnor" đang tiếp tục mạnh lên ở vùng biển gần đảo Okinawa (Nhật Bản). Siêu bão dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Bắc tiến vào vùng biển phía Nam Hàn Quốc vào đầu tuần sau.Chỉ sau một ngày, kích thước bão “Hinnamnor" trên hình ảnh mây vệ tinh đã lớn hơn, hấp thụ cả áp thấp nhiệt đới phía Nam. Đặc biệt, phía Bắc của cơn bão, hướng phía bán đảo Hàn Quốc, đang hình thành hơi nước tạo ra đám mây gây mưa. Do đó, khu vực đảo Jeju và vùng biển phía Nam đã bắt đầu xuất hiện mưa nhiều từ sáng ngày 1/9.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo trong ngày 2/9, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam, sau đó đi lên phía Bắc vào cuối tuần. Cơn bão sẽ đi qua phía Nam đảo Jeju vào ngày 5/9, rồi tiến vào phía Đông vùng biển phía Nam vào sáng ngày hôm sau.Hiện vẫn chưa rõ cơn bão có đổ bộ vào đất liền hay không song Cục Khí tượng và thủy văn dự báo với hướng đi như hiện nay thì tỉnh Bắc và Nam Chungcheong và các địa phương phía Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão. Bão sẽ gây ra mưa lớn trước khi đi vào bán đảo Hàn Quốc.Đến ngày 3/9, đảo Jeju và bờ biển phía Nam sẽ có mưa nhiều, lượng mưa lần lượt đạt 100 mm đến tối đa 300 mm và từ 50-100 mm.Mưa lớn kéo dài dẫn đến lo ngại thiệt hại về lũ lụt và sạt sở đất. Cục Khí tượng và thủy văn khuyến cáo người dân cần kiểm tra trước hệ thống thoát nước và rà soát cơ sở có nguy cơ sụp đổ. Đảo Jeju và vùng biển phía Nam tiếp tục được dự báo có sóng lớn do ảnh hưởng của gió Đông, nên cần chú ý về an toàn trên bờ biển.