Cán cân thương mại Hàn Quốc thâm hụt 5 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/9 công bố “Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 8 năm 2022”. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng trước đạt 56,67 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch nhập khẩu đạt 66,15 tỷ USD, tăng 28,2%.Cán cân thương mại tháng 8 thâm hụt 9,47 tỷ USD, quy mô thâm hụt theo tháng cao kỷ lục, đà thâm hụt 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 4, và là lần đầu tiên sau 14 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.Kim ngạch xuất khẩu vượt 3 tỷ USD so với thành tích cao nhất trong tháng 8 ghi nhận trước đó. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng như chế phẩm dầu mỏ, ô tô, sắt thép và pin thứ cấp cũng phá kỷ lục xác lập trước đó, xét riêng trong tháng 8. Tuy nhiên, xuất khẩu chíp bán dẫn, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, lại giảm do nhu cầu trên thế giới thu hẹp, giá giảm, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm nhẹ do đà phục hồi của thị trường này bị chững lại. Đây là lần đầu tiên sau 26 tháng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch nhập khẩu nguồn nguyên liệu năng lượng (dầu, khí đốt, than đá) và nguyên vật liệu như chíp bán dẫn, lithium hydroxit đều tăng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu năng lượng đạt 18,52 tỷ USD, tăng 8,86 tỷ USD so với tháng 8 năm ngoái.Mặt khác, cán cân thương mại với Trung Quốc, nước có tỷ trọng thương mại lớn nhất với Hàn Quốc, cũng ghi nhận thâm hụt 4 tháng liên tiếp. Quy mô thâm hụt thương mại Hàn-Trung 8 tháng đầu năm nay đã vượt mức 24,7 tỷ USD.Về vấn đề này, Chính phủ giải thích cả kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu đều tiếp tục xu hướng tăng, quy mô thương mại của Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2022 đứng thứ 7 thế giới. Mặc dù vậy, Chính phủ nhận thức rõ về tình trạng nhập siêu hiện nay.Ngày 31/8 vừa qua, Chính phủ đã công bố chiến lược tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu, nhấn mạnh hỗ trợ toàn diện nhằm mục tiêu cải thiện cán cân thương mại thông qua tăng cường xuất khẩu.