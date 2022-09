Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do Ulchi”

Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận chung của quân đội Hàn Quốc và Mỹ nửa cuối năm mang tên “Lá chắn tự do Ulchi” (UFS) đã kết thúc vào ngày 1/9.Thông qua cuộc tập trận chung lần này, Chính phủ và quân đội Hàn Quốc đã nắm rõ được quy trình quản lý khủng hoảng từ cơ quan Chính phủ từ cấp trung ương tới địa phương và hỗ trợ tác chiến liên quân, trau dồi năng lực thực hiện cuộc chiến tổng lực trên toàn quốc nhằm ứng phó với hành vi khiêu khích cục bộ từ miền Bắc hoặc chiến tranh toàn diện.Seoul và Washington đã tiến hành tập trận quản lý khủng hoảng, tức cuộc diễn tập sơ bộ cho cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi", trong 4 ngày từ ngày 16/8. Từ ngày 22-26/8, phần một của cuộc tập trận “Lá chắn tự do Ulchi” đã được hoàn tất, với trọng tâm là phòng thủ cho thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, đẩy lùi tấn công của kẻ thù.Phần đầu của cuộc tập trận được tiến hành cùng với cuộc diễn tập "Ulchi" về đối phó với các tình huống khẩn cấp do Chính phủ Hàn Quốc chủ quản. Trong phần hai, quân đội hai nước đã tiến hành tập trận phản công tác chiến nhằm đảm bảo an toàn cho thủ đô Seoul và địa phương lân cận.Trong cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do Ulchi” lần này cũng đã tiến hành diễn tập cơ động thực binh (FTX) như diễn tập chiến đấu khoa học, diễn tập bắn từ trực thăng tấn công, loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng hoạt, xử lý chất nổ.Trong đó, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã triển khai đánh giá "năng lực tác chiến toàn diện" (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai theo “Kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến căn cứ vào điều kiện”.Đánh giá năng lực tác chiến toàn diện là bước đánh giá thứ hai trong ba bước đánh giá về năng lực tác chiến của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, sẽ do một tướng 4 sao của quân đội Hàn Quốc chỉ huy, gồm đánh giá năng lực tác chiến ban đầu (IOC), năng lực tác chiến toàn diện (FOC) và năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện (FMC).Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Ahn Byung-seok lần đầu tiên đã đổi vai trò với Tư lệnh Paul LaCamera, chỉ huy cuộc tập trận. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá cuộc tập trận chiến tranh thực tế các cấp lần này đã được diễn ra một cách bình thường.