Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo nghị quyết lo ngại về điều khoản trợ cấp ô tô điện của Mỹ

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể ngày 1/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết bày tỏ lo ngại về Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ có nội dung loại xe ô tô điện sản xuất tại Hàn Quốc khỏi đối tượng được hưởng trợ cấp từ Chính phủ nước này.Dự thảo trên đã được thông qua với sự tán thành của 254 trên 261 nghị sĩ, hối thúc Chính phủ Mỹ hỗ trợ thuế cho ô tô điện sản xuất tại Hàn Quốc căn cứ theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ.Theo Luật giảm lạm phát của Mỹ vừa được Tổng thống Joe Biden ký tên vào ngày 16/8, mặt hàng xe ô tô điện được khấu trừ thuế tối đa 7.500 USD, nhưng chỉ áp dụng với xe ô tô điện sản xuất tại khu vực Bắc Mỹ. Do đó, xe ô tô điện sản xuất tại Hàn Quốc bị loại khỏi đối tượng trợ cấp.Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh Mỹ phải áp dụng ưu đãi thuế với xe ô tô điện nhập khẩu sao cho không vi phạm quy định thương mại quốc tế, như các hiệp định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và FTA Hàn-Mỹ.Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh trong vòng hơn 10 năm qua, hai nước đã thu hẹp, xóa bỏ hàng rào về thương mại và đầu tư thông qua FTA, đi đầu trong việc tuân thủ quy định thương mại quốc tế. Luật giảm lạm phát có nội dung không phù hợp với nguyên tắc cơ bản trong FTA hay WTO.Hàn Quốc đang tham gia vào các cơ chế hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu, như Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) do Washington khởi xướng. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 vừa qua, lãnh đạo hai nước cũng đã tái khẳng định về hợp tác chuỗi cung ứng. Việc thực thi Luật giảm lạm phát là không phù hợp với phương hướng hợp tác kinh tế, thuơng mại giữa hai nước.Quốc hội Hàn Quốc đề nghị Mỹ đưa cả xe ô tô điện sản xuất tại Hàn Quốc vào danh sách được ưu đãi khấu trừ thuế một cách bình đẳng, tương tự như xe ô tô điện sản xuất tại Bắc Mỹ, để xe ô tô điện và doanh nghiệp Hàn Quốc không mất đi năng lực cạnh tranh tại thị trường Mỹ.