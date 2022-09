Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 30/8 công bố "Chương trình đào tạo sửa đổi năm 2022", sẽ được áp dụng cho học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm 2025.Theo chương trình sửa đổi, trong môn Lịch sử bậc trung học phổ thông, cụm từ "cuộc xâm lược miền Nam" được xóa khỏi phần đề cập về chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), được giải thích thành "chiến tranh Triều Tiên và sự chia cắt ăn sâu giữa hai miền Nam-Bắc".Trong môn Lịch sử cận hiện đại, bài về "Sự phát triển của chủ nghĩa dân chủ và dân chủ hóa", cụm từ "chủ nghĩa dân chủ tự do" được bỏ chữ "tự do", chỉ còn "chủ nghĩa dân chủ", "Giải phóng 15/8" được đổi thành "Giải phóng".Tuy nhiên, trong bài về "Thành lập Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc", cụm từ "thành lập Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc" vẫn được giữ nguyên như trước.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 31/8, Bộ Giáo dục giải thích theo quan điểm thông thường, cụm từ "chủ nghĩa dân chủ tự do" và "cuộc xâm lược miền Nam" về cơ bản là phù hợp với sự thật lịch sử và tinh thần Hiến pháp, nên đã được đưa vào chương trình đào tạo sửa đổi môn Lịch sử năm 2018. Bộ Giáo dục xin lỗi vì đã không xem xét chính xác nội dung này, làm dấy lên lo ngại của người dân về các cụm từ này. Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục thu thập ý kiến người dân để bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề được nêu ra."Xâm lược miền Nam", "chủ nghĩa dân chủ tự do" luôn là những cụm từ làm dấy lên tranh cãi về tư tưởng mỗi khi thay đổi chính quyền. Phe bảo thủ cho rằng nếu bỏ đi từ "tự do" khỏi từ "chủ nghĩa dân chủ tự do" thì sẽ khó phân biệt với chủ nghĩa dân chủ xã hội hay chủ nghĩa dân chủ nhân dân. Trong khi đó, phe tiến bộ lại cho rằng "chủ nghĩa dân chủ tự do" nhấn mạnh về tự do thị trường, chỉ có cụm từ "chủ nghĩa dân chủ" mới mang ý nghĩa trung lập. Còn trong khi phe bảo thủ cho rằng ngày 15/8/1948 là ngày lập nước, thì phe tiến bộ coi đây là ngày thành lập Chính phủ.