Trạm xét nghiệm COVID-19 tạm thời vẫn hoạt động bình thường trong kỳ nghỉ Tết Trung thu”

Photo : KBS News

Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Kim Seong-ho ngày 2/9 nhận định tình hình phòng dịch COVID-19 hiện nay nhìn chung đã ổn định. Tuy nhiên, số ca nhiễm có khả năng sẽ gia tăng trong bối cảnh mật độ tiếp xúc trực tiếp và lưu lượng di chuyển của người dân tăng trước thềm kỳ nghỉ Tết Trung thu tuần tới.Do đó, Chính phủ đã đưa ra chiến lược đối phó phòng dịch và y tế dịp lễ Tết Trung thu. Trạm xét nghiệm COVID-19 tạm thời trên toàn quốc vẫn sẽ hoạt động bình thường. Cơ sở điều trị một cửa vẫn được mở cửa theo ngày, theo từng địa phương để tránh gây ra lỗ hổng y tế trong điều trị cho bệnh nhân. Hệ thống vận chuyển cấp cứu và liên lạc khẩn cấp nhằm điều trị kịp thời cho bệnh nhân vẫn sẽ được duy trì.Mặt khác, Chính phủ sẽ xóa bỏ điểm mù phòng dịch với người nước ngoài. Cơ quan phòng dịch sẽ tích cực thông báo hướng dẫn tuân thủ quy định phòng dịch bằng nhiều ngôn ngữ tại khu vực tập trung đông người nước ngoài, các ga tàu điện ngầm và bến xe lớn; tập trung rà soát việc thực hiện các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang trong không gian kín.Ngoài ra, cơ quan phòng dịch sẽ liên tục tuyên truyền về việc không gây trở ngại cho người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp khi xét nghiệm COVID-19 và tiêm phòng vắc-xin.SKYCovione, vắc-xin COVID-19 nội địa đầu tiên của Hàn Quốc do công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) phát triển, đã được xuất xưởng và vận chuyển đến các địa phương trên toàn quốc. Điều phối viên Kim cho biết hiệu quả và tính an toàn của vắc-xin này đã được kiểm nghiệm, qua đó kêu gọi người chưa toàn tất tiêm phòng hai mũi cơ bản có thể yên tâm và tham gia tiêm chủng.Từ ngày 3/9, người nhập cảnh từ nước ngoài sẽ không cần xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) trước khi khởi hành. Ông Kim đề nghị người dân tích cực hợp tác với chính sách của hãng hàng không và làm xét nghiệm COVID-19 sau khi nhập cảnh để ngăn chặn virus COVID-19 lây lan.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 2/9, Hàn Quốc ghi nhận 89.586 ca nhiễm COVID-19 mới, thấp nhất trong 5 tuần trở lại đây chỉ xét riêng ngày thứ Sáu. Số ca nguy kịch giảm 47 ca còn 508 ca, và có 64 ca tử vong do COVID-19.