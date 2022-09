Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 5,7%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo xu hướng giá tiêu dùng do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 2/9, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 là 108,62 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 5,7% so với một năm trước và giảm so với tháng 7 (6,3%). Đây là lần đầu tiên mức tăng giá tiêu dùng theo tháng giảm kể từ đầu năm đến nay, sau khi ghi nhận tăng 3,6% vào tháng 1 rồi duy trì đà tăng và đạt trên 6% vào tháng 6.Xét theo mặt hàng, giá hàng hóa đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá các mặt hàng nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản tăng 7%. Đặc biệt, các loại rau củ tăng mạnh 27,9%, như bí đỏ 83,2%, cải thảo 78,0% và dưa chuột 69,2%. Giá thị bò nhập khẩu và thịt lợn tăng lần lượt là 19,9% và 3,8%.Giá điện và gas tăng 15,7%. Giá điện, gas đô thị và phí sưởi ấm tăng lần lượt là 18,2%, 18,4% và 12,5% do ảnh hưởng của việc tăng giá được phản ánh.Giá sản phẩm công nghiệp tăng 7% và sản phẩm xăng dầu tăng 19,7%. Trong đó, mặt hàng dầu diesel tăng 30,4%, xăng tăng 8,5% và dầu hỏa tăng 73,4%, song mức tăng có phần thu hẹp.Giá dịch vụ tăng 4,1%, trong đó dịch vụ cá nhân tăng 6,1%, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 4 năm 1998 (6,6%).Mặt khác, chỉ số giá tiêu dùng của tháng 8 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), cũng tăng 4,4%.