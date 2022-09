Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp tại Hawaii

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo đã có cuộc hội đàm ba bên tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương ở Hawaii (Mỹ) vào ngày 1/9 (giờ địa phương).Đây là cuộc họp đầu tiên của quan chức an ninh ba nước kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra mắt. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ba bên đã thảo luận sâu rộng về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, hợp tác công nghệ cao và chuỗi cung ứng, các vấn đề khu vực và quốc tế.Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp, ông Kim cho biết các bên đồng tình rằng tuyệt đối không được xem nhẹ hoặc đối phó một cách dễ dàng với khả năng Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7. Các bên đã trao đổi ý kiến về "đề xuất táo bạo" với miền Bắc của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol, Mỹ và Nhật Bản đánh giá tích cực về đề xuất này.Ngoài ra, các bên cũng đã thảo luận về động thái khiêu khích trong khu vực của Trung Quốc sau chuyến thăm Đài Loan hồi đầu tháng trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.Trong khi đó, Nhà Trắng Mỹ cũng ra thông cáo báo chí, cho biết Cố vấn Sullivan đã thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản về phương án đảm bảo và phát triển trật tự quốc tế trên nền tảng quy tắc.Các bên cũng trao đổi về nỗ lực chung vì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan; lên án cuộc tấn công quân sự Ukraine của Nga và việc Bắc Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) cùng tên lửa đạn đạo.Nhà Trắng cho biết các bên đã thảo luận về phương án nhằm tăng cường quan hệ trên nền tảng là tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Ông Sullivan tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho hai nước đồng minh. Washington cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ song phương và ba bên vì an ninh và sự thịnh vượng của người dân ba nước, khu vực và thế giới.Mặt khác, trong ngày 31/8 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng Kim Sung-han đã có cuộc hội đàm song phương với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tại Hawaii.Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp, Chánh Văn phòng Kim cho biết Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) quyết định sẽ xem xét cụ thể ảnh hưởng của điều khoản về trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát. Điều khoản này có nội dung loại xe ô tô điện sản xuất tại Hàn Quốc khỏi đối tượng được hưởng trợ cấp từ Chính phủ liên bang.NSC dự kiến sẽ trình bày kết quả xem xét với phía Hàn Quốc trước khi Nhà Trắng ra sắc lệnh liên quan tới Luật giảm lạm phát. Chánh Văn phòng Kim cho biết sẽ chờ đợi kết quả xem xét của Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Seoul cũng phải đối phó chủ động trên phương diện liên ngành.Trước đó, ông Kim cũng đã có cuộc họp với Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo. Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết đã thảo luận rất hiệu quả với người đồng cấp Nhật Bản về việc cải thiện quan hệ son phương và phương án đối phó với vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Ông Kim cho biết hai bên đã tập trung thảo luận về việc giải tỏa vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, đồng tình rằng nếu giải quyết được vấn đề này thì sẽ có thể giải quyết được toàn diện các vấn đề khác.