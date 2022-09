Việt Nam đặc xá cho 2.434 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress đưa tin Chính phủ Việt Nam ngày 2/9 quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đã chấp hành hơn một nửa án phạt hoặc hơn 15 năm tù nhân dịp Quốc khánh 2/9.Một quan chức Chính phủ Việt Nam giải thích theo quy định hiện hành, phạm nhân phải hoàn tất quy trình bồi thường về những thiệt hại gây ra trong quá trình phạm tội thì mới đủ điều kiện được đặc xá. Tuy nhiên lần này, những phạm nhân mới chỉ trả một nửa số tiền bồi thường thiệt hại vì lý do tài chính cũng được bao gồm trong danh sách được ân sá, nhưng không áp dụng cho tội hối lộ.Đối tượng được đặc xá lần này có tổng cộng 16 người nước ngoài, trong đó có 4 công dân Trung Quốc và ba công dân Mỹ. Hai trong số này là phạm nhân bị kết án tử hình được giảm án xuống tù chung thân.Tại Việt Nam, ngoài những phạm nhân là người trên 70 tuổi và phạm nhân cải tạo tốt thì những phạm nhân mắc bệnh nặng hoặc chịu trách nhiệm chính về cơm áo gạo tiền của gia đình cũng có thể được đặc xá. Phạm nhân là nữ giới có con dưới ba tuổi hoặc đang mang thai cũng có thể thuộc đối tượng đặc xá. Tuy nhiên, các đối tượng này phải đảm bảo điều kiện đã chấp hành ít nhất một phần ba án phạt hoặc trên 13 năm tù.Một quan chức thuộc Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam cho biết số lượng phạm nhân được ân xá nhân dịp Quốc khánh năm nay ít hơn so với mức 3.035 của năm ngoái do quyết định đặc xá lần này có những quy định chặt chẽ hơn. Chính phủ Việt Nam đã đặc xá cho tổng cộng 90.000 phạm nhân từ năm 2009 đến năm 2016.