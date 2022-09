Doanh số bán ô tô Hyundai và Kia tháng 8 tại thị trường Mỹ cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ (HMA) ngày 1/9 (giờ địa phương) thông báo doanh số bán ô tô của hãng tại thị trường Mỹ trong tháng 8 đạt tổng cộng 64.335 chiếc, tăng 14% so với một năm trước và là mức cao kỷ lục chỉ xét riêng trong tháng 8.Cụ thể, doanh số bán dòng xe Tucson đạt 14.305 chiếc, tăng 28%; tiếp theo là Elantra với 14.238 chiếc, tăng 30% so với một năm trước; Santa Cruz 2.899 chiếc, tăng 132%; và Venue 2.952 chiếc, tăng 67%.Doanh số bán các dòng xe thân thiện với môi trường như Ioniq 5 cũng tăng 48%. Phía HMA cho biết doanh số bán xe tháng trước tăng mạnh do số lượng ô tô tồn kho tăng. Trong đó, các mẫu xe thể thao SUV và xe thân thiện với môi trường đã dẫn đầu về nhu cầu, bất chấp tình hình kinh doanh trong toàn ngành trì trệ.Kia cũng công bố bán được 66.089 chiếc ô tô trong tháng 8, mức cao kỷ lục và tăng 22% so với cùng kỳ một năm trước.Trong đó, dòng xe được bán chạy nhất là Sportage với 12.986 chiếc, tăng 59%; tiếp theo là Forte với 11.838 chiếc, tăng 28%; và Sorento 8.732 chiếc, tăng 114%. Doanh số bán xe thân thiện với môi trường cũng tăng 151%, trong đó có thể kể đến doanh số bán EV6 đạt 1.840 chiếc.Đại diện Kia tại Mỹ cho biết bất chấp gián đoạn nguồn cung trong toàn ngành, hoạt động kinh doanh tháng 8 của Kia vẫn đạt con số cao kỷ lục là minh chứng cho tính ưu việt của các dòng xe Kia.