Siêu bão Hinnamnor đổi hướng, dự báo sẽ đổ bộ bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơn bão số 11 "Hinnamnor" đã suy yếu bớt trong đêm ngày 1/9. Mắt bão đã biến mất, các đám mây xoáy đã bị chia tách tương đối. Tuy nhiên, cơn bão vẫn duy trì cấp độ mạnh cao thứ hai.Sau khi di chuyển theo hướng Tây Nam, trong ngày hôm nay 2/9, bão "Hinnamnor" đang đổi chiều nhích lên phía Bắc. Trong cuối tuần này, dự báo bão sẽ đi qua vùng biển phía Đông Trung Quốc (biển Hoa Đông), khả năng cao bão sẽ tiến vào vùng biển phía Đông đảo Jeju vào rạng sáng ngày thứ Ba (6/9), rồi đổ bộ vùng duyên hải phía Nam, tỉnh Nam Gyeongsang vào sáng cùng ngày. Đây là hướng đi nguy hiểm hơn nhiều so với dự báo trước đó là bão sẽ đi qua eo biển Đài Loan.Trên đường cơn bão dự kiến đi qua, nhiệt độ nước biển đang ở ngưỡng 30 độ C, nên nếu bão "Hinnamnor" nhích lên phía Bắc thì sức bão sẽ mạnh lên tiếp. Các khu vực xung quanh sẽ có mưa lớn ngay cả trước khi bão đổ bộ do hơi ẩm lớn.Trong ngày 2/9, khu vực đảo Jeju, duyên hải phía Nam, duyên hải phía Đông Hàn Quốc sẽ có mưa. Mưa sẽ mở rộng sang toàn bộ khu vực miền Nam vào ngày 3/9, khu vực miền Trung vào ngày 4/9. Tới ngày 3/9, tại đảo Jeju dự kiến sẽ có lượng mưa tối đa 350 mm, vùng duyên hải phía Nam từ 50-150 mm, nguy cơ cao bị thiệt hại do ngập nước, sạt lở đất. Đặc biệt, nhiều khả năng cơ sở hạ tầng khu vực ven biển sẽ bị ngập nước, hư hại do gió giật mạnh khi bão áp sát.Vẫn còn tương đối thời gian từ nay cho tới khi bão đổ bộ, nên công tác chuẩn bị đối phó tại các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng của cơn bão là hết sức quan trọng.