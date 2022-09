Bắc Triều Tiên tích cực đối phó với bão Hinnamnor

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đang đốc toàn lực đối phó với siêu bão "Hinnamnor" trong bối cảnh cơn bão này được dự báo sẽ tiến lên phía Bắc gần bán đảo Hàn Quốc.Đài truyền hình trung ương Bắc Triền Tiên (KCNA) ngày 2/9 dẫn dự báo từ Cục Khí tượng và thủy văn nước này, cho biết trong vòng từ ngày 4-6/9, toàn bộ các địa phương trên cả nước sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão số 11 "Hinnamnor" đi qua khu vực eo biển Triều Tiên và gần đảo Ulleung (tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc) tiến về phía Bắc biển Đông, cộng với ảnh hưởng của khối khí áp thấp lạnh bao trùm khu vực Đông Bắc Trung Quốc.Đặc biệt, trong vòng từ chiều ngày 4/9 đến sáng 5/9, khu vực miền Trung vùng duyên hải phía Tây, trong đó có thủ đô Bình Nhưỡng, sẽ có mưa lớn từ 150-200 mm. Các địa phương khác sẽ có mưa lớn từ ngày 5-6/9.Cục Khí tượng và thủy văn miền Bắc đã ban cảnh báo chú ý mưa lớn tại tỉnh Bắc Pyongan, tỉnh Chagang, tỉnh Ryanggang, phía Bắc tỉnh Bắc Hamgyong; cảnh báo chú ý gió giật mạnh tại các địa phương ven biển phía Đông và phía Tây.Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cùng ngày yêu cầu đối phó chặt chẽ với thiệt hại ở lĩnh vực nông nghiệp. Đài truyền hình trung ương nước này một ngày trước phát sóng chuyên mục đặc biệt về bão Hinnamnor, hướng dẫn người dân đối phó với thiệt hại do siêu bão.Trong năm 2020, Bắc Triều Tiên từng bị thiệt hại lớn bởi ba cơn bão liên tiếp "Bavi", "Maysak" và "Haishen". Đầu mùa hè năm ngoái, nước này cũng bị mất mùa do mưa lớn. Năm nay, miền Bắc đang tiếp tục lâm vào khó khăn do đợt hạn hán vào mùa xuân và mưa lớn mùa hè.